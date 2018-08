"Addiction au shopping”, vraiment ? Comment cette tendance à tout pathologiser risque de faire plus de mal que de bien

Atlantico : Désormais, la dépendance au shopping serait en passe d'être qualifiée d'addiction à part entière. Les personnes qui s'en disent victimes décrivent souvent une envie ou une anxiété croissante qui ne peut être atténuée que lorsqu'un achat est effectué. En somme, un désir incontrôlable de faire des achats et de dépenser de l'argent. Pensez-vous que la dépendance au shopping mérite d'être qualifiée d'addiction au même titre que la dépendance à l'alcool, aux drogues etc… ?

Pascal Neveu : L'étude menée par des universitaires allemands, pourtant réputés pour leur plus grand sérieux scientifique, veut faire reconnaître le « shopaholism » comme une maladie, créant le « compulsive buying disorder » (CBD), sorte de syndrome d’achat compulsif.

Ils ont ainsi pu « chiffrer » les addicts au shopping: 6% de la population en souffrirait, avec une prédominance de 60% de femmes... ce que de nombreuses personnes vont qualifier de cliché ou d'induction... car il existe une sorte d'orientation à l'addiction « structurelle », pour ne pas dire « culturelle » et surtout liée à l'accessibilité à l'objet d'addiction. Plus précisément en fonction de notre éducation et de l’environnement au sein duquel nous évoluons, nous allons privilégier un type d’addiction.

Pour autant, que nous dit l’histoire et les recherches ? L'oniomanie est un trouble lié à l'achat compulsif découvert en Allemagne à la fin du xixe siècle par Emil Kraepelin. Il s’agit une relation pathologique entre argent et achats. Ce trouble toucherait non pas 6% mais environ 1% de la population mondiale.

Les achats ont lieu juste après un sentiment d'excitation ou d'impatience et sont suivis d’un ressenti de satisfaction. Ce qui compte, c'est l'acte d'acheter mais pas la marchandise acquise ! La reconnaissance du trouble d'achat compulsif a été défendu auprès de tribunaux français, via des expertises, suite à des problèmes financiers.

Il existerait donc un « tropisme addictif », qui provoquerait les mêmes effets psychiques et physiologiques, de prime abord… car l'achat d'un sac à main d'une grande marque n'a pas les mêmes effets que l'addiction à l'alcool et à la drogue qui, eux, interagissent directement avec notre corps et notre métabolisme, provoquant un manque physiologique irrépressible, mesurable scientifiquement.

Ce dont il faut « traiter » c'est bien de la souffrance psychique du manque, du vide qui contraint à ne pas penser à l'argent dépensé, qui nous fait nous fixer sur un objet, qui nous mène à des comportements dangereux, culpabilisants, voire suicidaires. Car il n'est plus question de contrôle, de raison ou autre. Il est question de survie face à une « angoisse de mort » impossible à décrire.

En quoi l’achat calme-t-il notre être ? L'oniomanie trouve ses origines dans la petite enfance, avec une relation parent-enfant dysfonctionnelle. Des enfants qui se sont sentis négligés par leurs parents, grandissant souvent avec une mauvaise estime de soi, car se sentant peu importants en tant que personnes. La recherche d’une consolation via des objets viendrait combler ce manque et le sentiment de solitude et de manque d’amour insoutenable, expliquant les addictions. C’est un vide affectif et identitaire qu’il faut alors combler. C'est Freud qui évoquait le premier l’addiction comme étant un « besoin primitif » pour la survie du patient.