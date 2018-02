Comment les centristes tentent d’exploiter au mieux leur différence avec LREM pour retrouver un peu d’oxygène

Atlantico : Emmanuel Macron pourrait-il avoir un intérêt, dans une ambition notamment locale, de faire alliance avec un parti centriste comme l'UDI, dont les convictions sont plus "girondines", en faveur d'une décentralisation ? Quel pourrait être l'intérêt pour LREM de chercher une alliance en ce sens ?

Jean Petaux : La question des élections municipales (dont la date exacte n’est pas encore arrêtée d’ailleurs entre mars 2020 et mars 2021) se pose d’ores et déjà pour tous les états-majors politiques mais sans doute de manière encore plus centrale pour LREM. Pour plusieurs raisons. La première tient à la jeunesse du mouvement. Absent du paysage politique avant 2016, LREM ne pourra, par définition, présenter des « maires sortants » au prochain rendez-vous électoral municipal. Or il est de tradition constante pour les élections municipales que celles-ci sont plus favorables aux maires élus et aux équipes sortantes qu’à des novices qui se présentent aux suffrages de leurs concitoyens.

La deuxième raison relève du comportement-même des militants de La République en marche. Ils s’intéressent à la politique certes mais pas forcément à la vie politique locale. Les députés LREM élus en juin 2016 n’ont pratiquement pas eu de responsabilités politiques locales avant d’être candidats à la députation et, une fois élus, revendiquent clairement leur « originalité » : ils sont élus de la nation, sans ancrage local et territorial et ne cherchent pas à en avoir. D’où cette impression qu’ils peuvent donner, dans la plupart des cas, qu’ils sont « hors sol ». La troisième originalité de LREM c’est que ce mouvement, contrairement à sa pratique revendiquée (la « co-construction » du projet, le « pouvoir aux comités locaux », etc.), est un mouvement fortement centralisé, où la pratique du fonctionnement est plus bien « jacobine » que « girondine ». Imposition de « Jupiter » oblige. Résultat possible (pour ne pas dire « prévisible ») de ces particularismes de « La République en Marche » des élections municipales de tous les dangers dont le bilan, que l’exécutif le veuille ou non, sera scruté et décrypté par tous (analystes, concurrents, citoyens) comme peuvent l’être des « élections intermédiaires » deux ans ou un an seulement avant la prochaine présidentielle. D’où une certaine urgence pour LREM à colmater les brèches locales telles qu’on peut les observer aujourd’hui et telles qu’il faut les imaginer en 2019 ou 2020 quand on entrera dans la phase active des prochaines municipales. Dans la panoplie des solutions possibles, l’option des alliances est une des plus facilement opérables. Alliances avec l’UDI certes, avec le Parti Radical réunifié (entre Valoisiens et PRG), mais aussi avec le MODEM bien entendu dont l’ancrage territorial n’a rien à voir avec celui de LREM. La « vieille démocratie chrétienne », dont le MODEM est la déclinaison actuelle, est, traditionnellement, une formation bien implantée dans les municipalités et y a acquis une vraie notoriété électorale. On peut ajouter à cela une partie de la droite qui, ces dernières semaines, a pris ses distances avec LR dirigé par Laurent Wauquiez : Juppé, bien sûr, mais aussi Bussereau, sans doute prochainement Raffarin ou d’autres « figures » régionales comme Estrosi ou Bertrand. A ce titre la composition de la liste nationale des prochaines Européennes, en 2019, figurera comme une répétition générale des futures listes municipales qui pourraient bien réunir le plus largement possible anciens LR et anciens socialistes autour d’un axe « La République en marche ». On retrouvera alors dans les municipalités le modèle politique qui a prévalu jusqu’en 1977 : des équipes de « Troisième force » comme celles qui ont gouverné Nantes entre 1965 et 1977 (municipalité André Morice) ou Marseille de 1953 à 1977 (quand par exemple un Jean-Claude Gaudin, étiqueté CNIP, entrait à 26 ans comme jeune conseiller municipal en 1965 dans l’équipe Defferre et y siégeait jusqu’en 1977) renvoyant la droite gaulliste et les communistes dans l’opposition locale. Alors la question n’est pas de savoir si « philosophiquement » ou « idéologiquement », l’UDI ou d’autres formations centristes sont plus « girondines » que LREM… Elles le sont indubitablement et leurs « grands élus » locaux bénéficient encore d’une image de « grands » ou de « petits » notables localement. La réalité sera plus simple et plus pragmatique : LREM passera des alliances locales « à la carte » avec les partis politiques qui pourront lui garantir un ancrage territorial minimal permettant de passer « sans trop de casse » le cap des élections municipales à venir.