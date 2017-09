Comment Benoit XVI a décidé du rapprochement historique avec la Russie orthodoxe

L’idée d’une Église « dissimulée » était déjà évoquée en 1970 au cours d’une conférence qui avait pour titre :« Pourquoi suis-je encore dans l’Église ? » L’abbé Ratzinger disait à l’époque : « Il y a aujourd’hui de simples croyants discrets et presque encore silencieux, qui accomplissent dans cette période de troubles la véritable mission de l’Église : ils prient et font preuve de patience dans la vie quotidienne ; leur attitude s’inspire de la parole de Dieu. » En 2010, il le disait autrement dans Lumière du monde : « Nous avons besoin d’îles où la foi en Dieu et la simplicité interne du christianisme vivent et rayonnent ; d’oasis, d’arches de Noé dans lesquelles l’homme peut toujours venir se réfugier.

Les espaces de protection sont les espaces de la liturgie. Reste que même dans les différents mouvements et communautés, dans les paroisses, dans les célébrations des sacrements, dans les exercices de piété, dans les pèlerinages, etc., l’Église cherche à offrir des forces de résistance, puis à développer des zones de protection dans lesquelles la beauté du monde, la beauté de l’existence possible, devient de nouveau visible en contraste avec tout ce qui est abîmé autour de nous. » En somme, une contre-culture plutôt qu’une contresociété. Ces minorités créatives où l’on cultive la foi dans les familles ont pour nom en France et ailleurs l’Emmanuel, le chemin néocatéchuménal ou dans une moindre mesure la communauté Saint-Martin… Sans compter les communautés traditionalistes au sein desquelles les vocations restent importantes dans le contexte de crise que l’on connaît.

Ratzinger n’avait-il pas dit au cours d’une conférence en 2000 qu’il fallait donner raison à Arnold Toynbee, un historien britannique qui affirmait que le destin d’une société dépend toujours d’une minorité capable de créer ? Ratzinger ajoutait : « Les chrétiens croyants devraient se considérer comme constituant une telle minorité active, et contribuer ainsi à ce que l’Europe retrouve le meilleur de son héritage, et se mette ainsi au service de l’humanité entière. » Une idée reprise le 26 septembre 2009 dans l’avion qui le conduisait en République tchèque, où l’Église est devenue ultra-minoritaire : « Ce sont les minorités créatives qui déterminent l’avenir. En ce sens, l’Église catholique doit être vue comme une minorité créative possédant un héritage de valeurs qui ne sont pas des choses du passé mais une réalité très vivante et actuelle. » En 2009, l’accueil dans le giron de l’Église catholique d’un demimillion d’anglicans refusant les dérives de leur propre Église, par la constitution Anglicanorum coetibus, révélait tout autant cette volonté de faire front à la décadence et à la perte des valeurs en Europe : « Réussir la manœuvre sans créer de tensions avec l’Église anglicane fut une véritable prouesse ! » De la même façon, l’axe Rome-Moscou visait à s’engager sur le terrain d’une véritable éthique sociale .

Extrait de "L’héritage de Benoît XVI" de Christophe Dickès, publié aux éditions Tallandier