Comment le basculement massif de la Chine dans la société de consommation va bouleverser le monde... voire pire

Atlantico : La consommation chinoise serait passée de 650 milliards de dollars à 1400 milliards de dollars en seulement 10 ans (2000-2010). On connait l'impact qu'a la Chine sur le marché du luxe aujourd'hui, modifiant de façon très importante ce marché spécifique depuis quelques années. Mais le consumérisme chinois pourrait-il redéfinir toute la consommation mondiale ? En quoi la volonté de plaire au consommateur chinois pourrait modifier l'offre faite aux consommateurs du monde entier ? Vers quelles tendances ?

Deniz Ünal : Il y a en effet eu une augmentation notable des produits de consommation. Au Cepii, nous nous sommes penchés tout particulièrement sur la consommation du pays d'un point de vue plus sectoriel que microéconomique. Quand on dit que cela peut redéfinir toute la consommation mondiale, j'ai tendance à dire que non. Ce qui s'est passé jusqu'à présent on a pu observer que les Chinois achètent massivement et qu'en se déplaçant de la sorte, ils achètent massivement des choses partout et donc qu'on s'adapte à leur demande. C'est vrai, mais ce qu'on observe, c'est que cela apparait de plus en plus au sein même de la Chine, sur le marché interne chinois, que la consommation prend aujourd'hui son essor.

Il faudrait que la Chine se retrouve au même niveau que les autres pôles de l'économie mondiale, Etats-Unis et Europe en tête avant de pouvoir vraiment influencer la consommation mondiale. Ce qu'atteste notre Panorama sur l'évolution de la consommation chinoise, c'est qu'ils importent en priorité des produits les plus haut de gamme. Ils n'imposent pas leurs propres goûts. Ils imitent surtout les étrangers, copient les modes de consommation occidentaux en important ces produits haut de gamme chez eux. Cela va certainement changer, mais pas pour le moment. Cela a son importance sur l'économie mondiale, car pour le moment, les autres et notamment les Occidentaux ont intérêt à aller produire sur place ou à exporter des choses qui sont du goût des Chinois. Par exemple quand ils importent du haut de gamme, ils importent massivement de l'automobile. L'Europe a répondu à cette demande en s'installant massivement là-bas, en particulier l'Allemagne suivie du Royaume-Uni. Ils fonctionnent avec des partenaires chinois de manière à pouvoir importer leurs propres voitures sur le sol chinois afin qu'elles soient distribuées aux Chinois. Il y a dans le même temps la construction de voitures chinoises, grâce au savoir-faire local, mais qui ne s'adresse pas à la même clientèle. On peut se demander s'ils en viendront à nous imposer leur goût dans d'autres domaines. Cela peut venir, mais rien ne va dans ce sens aujourd'hui. Cela pourrait émerger en électronique, parce que les Chinois sont des producteurs sur ce marché mondial-là, et d'important exportateurs. Mais sur les autres marchés, on en n'est pas là.

Nos modes de consommation à l'occidentale ont été aussi beaucoup définis par une production américaine, une culture européenne ou américaine. Pour l'instant cela ne fonctionne pas dans le sens Chine-Reste du Monde. Aujourd'hui il faut imaginer qu'il y a une place à prendre. Il faut en profiter. Les Chinois se protègent en moyen de gamme et bas de gamme : il faut espérer qu'on pourra aller sur ce marché une fois que la classe moyenne se sera constituée.