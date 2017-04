Comment l'Arabie saoudite est devenue le maillon faible du Moyen-Orient

Atlantico : L'Arabie Saoudite a soutenu de vive voix les bombardements des Etats-Unis en Syrie. Doit-on y voir simplement une volonté de réchauffer les relations entre les deux pays ou est-ce révélateur d'un statut de puissance régionale qui s'épuise et est en perte d'influence ?

Rolland Lombardi : Comme je l’ai écris dans une tribune, il y a bientôt un an de cela, l’Arabie saoudite est plus que jamais isolée.

C’est l’ « homme malade » du Moyen-Orient et le Royaume est depuis, devenu un véritable « tigre de papier ». « Les plans régionaux de Riyad (comme d’Ankara d’ailleurs) et sa politique de soutien aux islamistes depuis les fameux printemps arabes sont un échec. Son intervention au Yémen est un fiasco. En Syrie, la monarchie est en mode swindle, comme on dit aux échecs. C’est-à-dire lorsqu’un joueur entreprend une série de manœuvres en vue de compliquer la position dans une partie où il a un désavantage certain et qu’il a, a priori, déjà perdue »[1].

C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle, face à l’arrivée de la Russie et au retour de l’Iran rival dans la région ainsi qu’à la « réconciliation » russo-turque, Riyad s’est tournée peu à peu vers Israël. Car même l’Egypte de Sissi, pourtant tributaire de l’aide financière saoudienne, a pris depuis ses distances et a adopté une géopolitique propre et indépendante vis-à-vis du Royaume.

Même le salafisme et l’islam politique dans son ensemble, et dont Riyad est le principal promoteur, commencent à être rejetés un peu partout dans le monde arabe et musulman. Lors des élections américaines de novembre dernier, les Saoudiens avaient aussi misé sur Hillary Clinton. Mais c’est Trump qui fut élu et nous connaissons ses positions à propos de la monarchie saoudienne…

Evidemment, l’Arabie saoudite a soutenu immédiatement les dernières frappes américaines qui ont visé une base d’Assad en Syrie. Les groupes rebelles syriens (dominés majoritairement par les djihadistes et les islamistes) comme Daesh d’ailleurs, ont eux aussi été littéralement exaltés par ces frappes sur la base du régime de Damas.

Toutefois, tout ce beau monde ne devrait pas se réjouir trop vite car à mon avis, le coup spectaculaire de Trump, aussi positif qu’il soit pour lui sur le plan tactique, diplomatique mais aussi intérieur, n’entraînera pas d’escalade et ne changera pas en profondeur la stratégie régionale de la nouvelle administration américaine. La semaine prochaine, le Secrétaire d’Etat, Rex Tillerson (l’ancien PDG d’ExxonMobile et ami de Poutine), se rendra en Russie. Les discussions seront peut-être animées mais le chef de la diplomatie américaine devrait réaffirmer les priorités des Etats-Unis en Syrie et dans la région à savoir la destruction de Daesh, la lutte contre islam radical et à plus long terme la stabilité de la région.