Comment Angela Merkel s’occupe seule de la question migratoire qui concerne toute l’Europe

Emmanuel Macron est en train de dévoiler son "programme" pour la France. L'étiquette de social-démocrate ou de social-libéral dont il se targue est relativement révélatrice et s'éloigne du mode de gestion raisonnable qu'il prétend être.

La France est ainsi devenue en quelques années une championne dans les ventes d’armes. L’an dernier, elle a exporté pour plus de vingt milliards d’euros de matériels militaires. Et les retombées peuvent être spectaculaires.

Le soutien de Nicolas Sarkozy, les scrupules d'Alain Juppé et une poignée de solides compagnons de route : c'est tout ce qui permet aujourd'hui à la machine de campagne LR de continuer à tourner.

"Nous ne pourrons pas réussir sans une véritable stratégie européenne. Le couple franco-allemand est le cœur du réacteur de la Zone euro et de l’Union européenne. " a déclaré le leader de "En Marche !" sans pour autant se rendre compte de l'énormité du défi.

Entre tentation macroniste au centre et ligne buisson à droite, la défaite de François Fillon pourrait faire exploser les Républicains et offrir une belle opportunité au Front National.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Des syndicats d'hôtesses et de stewards d'Air France appellent à la grève à partir du 18 mars

Immigration: Berlin et Tunis annoncent la signature d'un nouvel accord

Ecosse: May dénonce l'"obsession" du SNP pour l'indépendance

Immigration: Berlin et Tunis signent un nouvel accord

En savoir plus

Effectivement, la Commission Européenne semble prendre au sérieux cette question car elle comprend bien qu’il en va de sa survie, en tant qu’institution. En effet, un bon nombre de commentateurs s’accordent pour considérer que l’incapacité des dirigeants européens à gérer la crise des migrants est à l’origine du vote des britanniques pour le Brexit et de la montée généralisée du populisme. En conséquence, les dirigeants européens se sentent obligés d’agir.

Depuis le début de la crise des migrants, l’Allemagne semble jouer en solo, décidant unilatéralement de la politique migratoire de l’Union à la place des autres peuples européens. Si l’absence de réaction, ou, tout du moins, le manque d’influence de certains pays sur la prise de décision s’explique assez facilement par leur faiblesse économique et/ou démographique par rapport à l’Allemagne, par contre, ce qui est surprenant est l’absence de réaction depuis le début des dirigeants français, censés être le principal partenaire des allemands. Le silence français face à des décisions, qui ont fortement affaibli l’image de l’Europe dans le monde et menacent sa cohésion interne, relève principalement, au mieux, de la lâcheté ou de l’incompétence, l’un allant, en règle générale, avec l’autre, de ses dirigeants, au pire, de leur connivence inavouée avec la chancelière allemande, ce qui n’est pas en leur honneur.

Laurent Chalard : Angela Merkel est fortement contestée au sein de la population allemande pour sa gestion, perçue, probablement à raison, comme catastrophique, de la crise des migrants syriens. En effet, le gouvernement allemand a paru totalement débordé par l’ampleur de l’afflux de migrants, qu’il avait fortement sous-estimé, d’où une certaine anarchie, qui choque le peuple allemand, habitué à un certain ordre. Il faut garder en tête que le peuple allemand n’est pas tant opposé, sur le principe, à l’accueil de réfugiés, que sidéré de la manière chaotique dont cela s’est déroulé.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres