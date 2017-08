Comment l’Allemagne est redevenue un pion majeur de l'échiquier diplomatique en usant de ses armes économiques

Atlantico : En quoi la diplomatie allemande est-elle effectivement devenue une puissance majeure ? Dans quelle mesure la diplomatie allemande s’appuie-t-elle effectivement sur des armes économiques ?

Rémi Bourgeot : L’idée que la diplomatie puisse s’appuyer sur l’arme économique est très populaire en France, mais en Allemagne c’est plutôt le contraire : l’économie s’appuie sur l’arme politique et diplomatique. L’article mentionné s’inscrit dans une tendance quelque peu déconcertante. L’effondrement du consensus Blair-Clinton-Bush sur l’interventionnisme militaire façon Irak/Libye et l’off-shorisme financier a plongé une large partie de l’intelligentsia anglo-américaine dans une angoisse difficilement supportable.

A l’image de Tony Blair qui tente de renaître de ses cendres pour faire annuler le référendum sur la sortie de l’UE, une partie de ces fournisseurs de contenu idéologique cherchent simplement à se recycler au service de nouvelles grandes causes, dont celui du leadership global de Mme Merkel ou de façon encore plus fantaisiste l’idée d’un axe « progressiste » Merkel-Trudeau-Macron opposant la « coolitude » aux ténèbres…

Sur la question précise de la diplomatie allemande, la chancelière ne dispose pas, dans la pratique, d’un mandat pour mettre en œuvre une diplomatie qui mette en péril les intérêts économiques des consortiums allemands. Bien au contraire, le gouvernement se fait l’écho de par le monde de l’intérêt des groupes allemands, quitte à surprendre par exemple des interlocuteurs californiens en se plaignant de réglementations environnementales locales défavorables aux exportateurs allemands…

Edouard Husson : L'article publié par le directeur du European Council of Foreign Relations met en partie à côté de la plaque. Il donne l'impression d'une Allemagne qui, parce qu'elle est puissante économiquement, sait largement quel doit être son agenda diplomatique et qui anticipe sur les événements. Or c'est un tableau beaucoup plus nuancé qu'il faudrait proposer. L'auteur lui-même concède d'ailleurs, qu'il n'y a pas de plan. Et il a raison quand il rapporte la gesticulation de Sigmar Gabriel à la campagne électorale. Mais il faudrait creuser: le vice-chancelier sait que son parti, le SPD, est en situation de concurrence avec le parti partenaire au sein de la Grande Coalition, les chrétiens-démocrates/chrétiens-sociaux. Il s'agit avant tout pour le ministre allemand des affaires étrangères de profiter du fait que la Turquie est un point faible d'Angela Merkel: en 2016, pour se sortir de la situation inextricable dans laquelle elle s'était placée en ouvrant les frontières à un afflux massif de réfugiés et de migrants, le chef du gouvernement allemand n'a pas eu d'autre solution que de demander à Erdogan de ralentir, sinon d'arrêter les mouvements de population quand ils passaient par la Syrie et la Turquie. Depuis lors, les relations germano-turques sont tendues; Erdogan a été largement en mesure de faire pression sur Berlin, en particulier en relançant sa demande d'adhésion à l'UE; du coup Madame Merkel a gesticulé en interdisant toute campagne électorale auprès des Turcs vivant en Allemagne. Sigmar Gabriel en rajoute en termes de diplomatie agressive et il jette lui aussi de l'huile sur le feu, de manière assez irresponsable. L'arrivée en nombre d'immigrés du Proche et Moyen-Orient de confession musulmane mais arabophones ou persophones met en question le statu quo: l'Islam présent sur le sol allemand était jusque-là essentiellement turcophone. Berlin va sans aucun doute au-devant de tensions internes, qu'il lui faudra faire retomber. Dans tous les cas, les grands perdants de la politique de Gribouille menée par la Grande Coalition sont les Allemands d'origine turque et les Turcs vivant sur le territoire allemand. Quant aux menaces de sanctions économiques, elles sont maladroites et diversement appréciées dans le patronat allemand qui sait parfaitement que l'avenir de l'économie allemande se joue en Eurasie: après s'être coupé de la Russie, on va se couper de la Turquie ?