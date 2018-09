Comment l’AFD a profondément transformé la politique allemande

Atlantico : Né en 2013 de la crise de la zone euro; l'Afd est aujourd’hui présenté par les sondages comme la deuxième force politique du pays, devant le SPD. Comment l'AfD a-t-elle transformé le paysage politique du pays ?

Edouard Husson : Effectivement, l’AfD est d’abord un parti fondé par des opposants à la politique de Mario Draghi. Le représentant de la Bundesbank au conseil des gouverneurs de la BCE a été plusieurs fois mis en minorité depuis le début de la décennie, en particulier depuis que Mario Draghi a pris la tête de la Banque Centrale Européenne, fin 2011. L’opposition à la politique de liquidités monétaires accrues n’a pas été sans effet sur les élections de septembre 2013. L’AfD a manqué de peu la barre des 5% nécessaires à une représentation au Bundestag mais elle a pris suffisamment de voix au FDP, cette année-là, pour faire chuter ce dernier, aussi, en-dessous des 5%.

Angela Merkel a été obligée de gouverner une nouvelle fois avec le SPD. Le destin de l’Allemagne et de l’Europe en a été bouleversé. Il n’est pas certain que le FDP aurait réagi avec autant de passivité que le SPD, en étant confronté à la décision solitaire de la Chancelière d’accueillir des centaines de milliers de réfugiés à l’automne 2015.

Imaginons une AfD se battant principalement sur le thème de l’opposition, sinon à l’euro, du moins à la politique de quantitative easing, le parti serait vraisemblablement bloqué en-dessous de 8%. Suffisamment pour empêcher certaines majorités de se constituer mais non pour peser sur la politique du pays.

C’est la décision soudaine d’Angela Merkel, à l’automne 2015, d’accueillir massivement des réfugiés et des immigrants qui a permis à l’AfD de passer la barre des 10%, d’atteindre presque 13% aux élections fédérales de 2017 et même, si l’on en croit les sondages récents, de s’installer vraisemblablement pas loin de 20% aux prochaines élections. C’est donc largement le comportement inattendu d’Angela Merkel et l’absence de réaction de la gauche sur le sujet qui expliquent la percée de l’AfD. Aux élections fédérales de 2017, la CDU a perdu un million de voix, le SPD 500 000 et Die Linke 400 000 au profit de l’AfD! 19% des ouvriers ont voté AfD, soit 6 points au-dessus de la moyenne nationale. L’AfD est largement le produit de la crise très profonde des deux partis qui ont fait la République Fédérale, la CDU/CSU et le SPD (dont l’aile gauche a formé Die Linke avec le PDS est-allemand en protestation contre la politique de Gerhard Schröder au début des années 2000). CDU/CSU et SPD représentaient ensemble 90% de l’électorat dans les années 1970, encore 75% dans les années 1990; 70% dans les années 2000. En 2017, ils ne représentent plus, à eux-deux, que 53%. Et les sondages les mettent aujourd’hui à moins de 45%. C’est la renonciation de ces deux grands “partis populaires” (Volksparteien), CDU et SPD, à défendre les classes populaires et les classes moyennes précarisées par la mondialisation qui explique largement la percée de l’AfD. L’immigration encouragée depuis 2015 a été l’occasion de la percée mais elle s’enracine dans un terreau bien plus profond.