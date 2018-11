Commémoration des attentats du 13 novembre 2015 : le traitement des stress post-traumatiques pas à la hauteur en France

Atlantico : Comment se manifeste le stress post-traumatique ?

François Lebigot : C'est assez simple. Le stress post-traumatique (ou plutôt névrose traumatique), c'est la répétition – mot important en psychiatrie – de ce qui s'est passé au moment du traumatisme. Ce traumatisme, c'est lorsque rentre à l'intérieur de l'appareil psychique le réel du déroulé du traumatisme. C'est toujours quelque chose qui a à voir avec la mort. D'un seul coup, le sujet a la révélation de ce qu'est la mort, ce que le citoyen ordinaire n'a jamais. Il en a eu l'idée, on lui en parle, on lui dit qu'il n'y a plus de pensée, de sujet.

Le réel est à opposer à l'imaginaire et au symbolique. L'imaginaire est l'idée que ce l'on se fait autour d'un événement et le symbolique c'est comment on entre en contact avec la réalité. On peut vous parler de l'instant traumatique et vous aurez une réalité sur cet événement, mais vous n'avez pas le réel. Le contact avec le réel est exceptionnel, il se produit surtout avec le traumatisme. Les symptômes, ce sera la répétition de l'instant du traumatisme. Le sujet va revivre les attentats où il a cru qu'il allait mourir. Il s'est cru mort par anticipation, ou pas d'ailleurs. Il fait l'expérience de la mort anticipée.

Tous les gens qui étaient au Bataclan n'ont pas fait un traumatisme, ils ne se sont pas tous cru devant leur propre mort. Certains ont mis en marche leur appareil symbolique – fait de signifiants, de mots 'Je vais y rester' "Je me cache". Les autres ont été en sidération car ils ont vu leur propre anéantissement. Les attentats peuvent être assez courts, (explosion d'une bombe, irruption d'hommes armés au Bataclan). Parfois ça peut être assez long. Dans la reviviscence des traumatismes ce temps est retranscrit. Je suis un patient qui a été violé pendant une heure au moins. Quand il revit ce viol, vraiment, avec les sensations physiques, sensorielles – de l'ordre du réel – c'est l'horreur. Il le revit tel que cela s'est produit avec la sidération ressentie sur le moment: l'absence de tout sentiment, réaction. Ça peut aussi être le spectacle de la mort d'un proche. Sa mort pour l'un de ceux autour de lui sera comme une anticipation de sa propre mort. Il va avoir cette sidération qui va être l'équivalent de sa propre mort.

Comment prendre en charge de tels états ?

J'ai entendu une émission scandaleuse à la radio, qui proposait des fausses pistes. Beaucoup étaient des victimes d'attentats, plus souvent indirectes. L'attentat a tué leur petit ami, leur frère. Ce qui va les marquer c'est le sentiment de la perte, pas la menace sur eux, pas l'anticipation ni leur mort. C'est la perte d'un être cher. Un deuil, qui peut être ingérable. Dans les mois ou les années qui suivent, ils vont être sous le coup de ce deuil. Il y a toujours quelqu'un qui manque autour d'eux. Une grande tristesse s'installe. Dans le stress post-traumatique il peut y avoir de la tristesse sous la forme de la dépression, mais ce n'est pas du tout la même expérience. Y a-t-il eu une confusion entre ces deux prises en charge après le 13 novembre ? C'est une très bonne question. La prise en charge n'est pas la même. Le dispositif reste le même. On va voir le patient en face de soi et il va parler de l'événement qu'il a vécu. Tout ce que cela suscite en lui sur le plan de la parole, du discours. Pour le deuil, on va l'orienter vers un discours où il va nous parler de la personne qu'il a perdue et des relations qu'il entretenait avec cette personne. On va avoir toute une tranche de la vie du sujet qui a un rapport avec le deuil, la personne perdue. Dans le traumatisme, la parole va être dirigée sur le sujet lui-même, ce que ça lui a fait, dans quel état il a été ou est encore. Qu'est-ce qu'il peut dire de cette mort anticipée ? Petit à petit on a une construction par la parole de la mort anticipée. Pour le traumatisme, cette expérience va susciter une parole particulière où le sujet va associer ce qu'il a vécu sur d'autres choses de sa vie. On va sortir du pur ressenti, éprouvé, pour arriver à un discours, une parole. Cela peut être long. Il vaut mieux suivre les sujets lorsqu'ils ont hospitalisés. Ils sont dans l'émotion, ils se confient à nous et essayent de trouver un sens à tout ça. Vous m'écoutez, c'est à vous que je confie tout ça pour que vous en fassiez quelque chose. On peut les voir tous les jours, aller assez vite. Alors que les gens ne sont pas hospitalisés, ils viennent une fois par semaine, c'est beaucoup moins rapide et efficace.