"Comme des Rois" : du très bon cinéma populaire

Comme des Rois

de Xabi Molia

Avec Kad Merad, Kacey Mottet-Klein, Sylvie Testud.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

C’est l’histoire de Joseph, un père tendre et aimant (Kad Merad) qui voudrait « travailler » en tandem avec Micka, son fils chéri ( Kacey Mottet-Klein). Mais voilà ! En réalité, Joseph est un escroc à la petite semaine, incapable de proposer à son fils autre chose que ses arnaques foireuses au porte à porte. Second problème encore plus insurmontable : ce fils, lui, ne rêve que d’une chose, devenir acteur, loin de son père et de ses minables magouilles…Pour l’un comme pour l’autre, rien ne sera gagné…

POINTS FORTS

-Il est difficile de ne pas succomber à ce duo d’un père et d’un fils qui s’aiment et se respectent au delà de ce qui les séparent.

-Ciselés avec une précision d’orfèvre, dépourvus de violence et de vulgarité, les dialogues sonnent juste. Ce qui frappe ici, c’est la douceur et la gentillesse des personnages, leur candeur aussi, qui s’exprime même quand ils arnaquent. Malgré des conditions de vie difficiles, personne n’est agressif ou envieux. C’est ce qui rend le film bouleversant.

-A travers les portraits de ce père et de ce fils, c’est toute une société, celle des précaires, qui s’inscrit en filigrane dans ce film, dont un autre de ses tours de force est qu’à aucun moment, il ne fait preuve de misérabilisme. Malgré ses difficultés, la vie reste légère.

-Dans le rôle du père, à la fois menteur, hâbleur, looser et aimant, Kad Merad est irrésistible. Il ne fait rien en force, glisse avec une belle subtilité entre toutes les nuances de son rôle.

-Face à lui, Kacey Mottet-Klein est étonnant de justesse. Ce comédien suisse de 19 ans ne chipe pas la vedette à son ainé, mais il lui tient la dragée haute.

Voir fonctionner le tandem de ces deux-là est un régal.

POINTS FAIBLES

Si on accepte le principe des films sans chichi, sans tralala, sans « spectacularisation » excessive et effets spéciaux à tout va, alors ce Comme des Rois n’a pas, à mon avis, de point faible.

EN DEUX MOTS

La chronique sociale n’est pas un genre facile. Souvent elle tombe, soit dans la caricature, soit dans l’apitoiement, soit dans le mélo. Rien de tout cela dans celle-ci. Xabi Milia a réussi à donner une légèreté de crème fouettée à son « Comme des Rois » et cela, malgré son sujet : sur fond de souffrance sociale, le combat d’un père pour sortir sa famille de la précarité. Cette légèreté de traitement est payante : le film émeut, jusqu’au rire, sans passer par les larmes. C’est ce appelle du (bon) cinéma populaire.

UN EXTRAIT

« Un soir je suis tombé sur Baron noir, et j’ai eu une illumination : Joseph, c’était Kad Merad ! Je reconnais que jusque là, je n’avais pas su le regarder. J’ai découvert ce soir là qu’il avait une capacité magnifique à sauver tous les personnages qu’il joue, par un simple effet de présence. Il a l’air accessible et chaleureux, on prendrait bien un verre avec lui : le profil parfait de l’arnaqueur de proximité » ( Xabi Molia, réalisateur).