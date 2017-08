Comme un parfum d'impunité ? Ce que risquent vraiment les voleurs à la tire lorsqu’ils sont interpellés

Atlantico : Au-delà de ce cas d'espèce, que peut-on attendre de ce type d'interpellations de la part de la police, et quelles sont les suites à attendre, pour un tel acte, pour l'individu concerné ? Quelles sont les pratiques usuelles du dispositif pénal en cas de vol, quelle différence avec les sanctions pénales normalement prévues par la loi ?

Gérald Pandelon : Aux termes de l'article 311-3 du code pénal, le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende, au maximum. Toutefois, la question essentielle est de savoir si la personne est une primo délinquante (auquel cas, le parquet pourra requérir une peine bien inférieure) ; ou, en état de récidive, ce qui aggravera le sort qui lui sera réservé par le ministère public. Autrement dit, c'est le contexte du passage à l'acte et la biographie pénale de l'auteur qui demeure l'élément essentiel ; de la même manière que si la personne venait à se raviser dans le cadre de la commission de son infraction (l'auteur se rend, par exemple, coupable d'une soustraction frauduleuse, mais, pris de remords, il décide spontanément de restituer son butin à la victime), il va de soi que l'action publique sera mise en mouvement mais que les peines seront plus clémentes.

En effet, le président du tribunal tiendra compte des antécédents judiciaires du mis en cause ; par conséquent, de l'importance du préjudice ; et, en pareilles circonstances, il sera proposé par le parquet une peine intégralement assortie du sursis simple, voire une peine alternative du type travail d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende. En l’occurrence, la peine habituellement prononcée sera de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ou TIG. De plus, un avocat pourra solliciter la non-inscription au casier judiciaire pour ne pas entraver l'avenir professionnel du prévenu, surtout si le contexte le permet.

Ces pratiques ont elles évolué au cours de ces derniers mois, dernières semaines, faisant suite à la victoire d'Emmanuel Macron à l'Elysée ? De nouvelles directives ont-elles été diffusées ?

En pratique, il n'existe aucun changement depuis l'arrivée de notre Président, M. Emmanuel MACRON. Peut-être existera-t-il tôt ou tard une différence entre la politique pénale de notre actuel Garde des Sceaux Madame Nicole BELLOUBET, et le précédent, M. Jean-Jacques URVOAS, dont le travail fut de qualité, mais, au-delà des mots, il n'y a pas, à mon sens, de différences notables. Il s'agit, comme précédemment, de désengorger les tribunaux (cette idée date de plus de 10 ans toutefois, avec la mise en œuvre du "plaider coupable " à la française) afin de permettre aux forces de police et de gendarmerie d'agir de façon plus rapide, plus pragmatique et avec davantage d'efficacité. Il convient de signaler toutefois une innovation intéressante, qui va plus loin que nos alternatives aux poursuites, à savoir l'instauration d'un pouvoir d’amende immédiat sans mise en œuvre de l'action publique, et ce, pour pallier le sentiment croissant de la population victime d’infractions de faible gravité, d'un désintérêt de notre institution judiciaire pour ce type de comportements, lesquels, bien souvent, se concluent par un classement sans suite du parquet.