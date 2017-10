Comme un parfum d’Action directe ou de Bande à Baader ? L’extrême gauche face au vertige du retour de la violence

Atlantico : Malgré le bon score de La France Insoumise à la dernière présidentielle, les mouvements d'extrême gauche redoublent de manifestations souvent accompagnées de scènes de violence. Jusqu'où cela peut-il aller?

Peut-on redouter un retour de l'extrême violence comme durant les années de plomb?

Sylvain Boulouque : Jusqu'où peuvent-ils aller on ne sait pas. Pour l'instant il semble que ce soit des extrêmes gauche assez variables. L'électorat de La France insoumise ne sont pas forcément ceux qui participent à des manifestations violentes. Il semblerait que ce ne soit pas du tout les mêmes. Dans les années 70 il avait corrélation entre groupes violents et force politique. Les groupes violents avaient une appartenance politique, ce qui n'est pas le cas actuellement. La considération n'est donc pas la même.

Est-ce que le sentiment d'une situation politique bloquée suffit à expliquer ce retour de la violence ? Comment expliquer que le bon score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle ne suffit pas à leur confiance en l'avenir?

Je renverrai plutôt à l'histoire. Cela n'est pas uniquement à cause d'une situation politique qui apparaît comme bloquée. Cela renvoie plutôt à l'histoire de la gauche radicale qui a tendance à dire que la violence est un moyen d'action politique. Comme ils veulent renverser le système politique en place ils sont prêts à utiliser des moyens divers et variés, y compris un recours çà la violence pour arriver à leur fin.

L'utilisation de la violence n'est donc pas forcément lié à un sentiment de blocage, la violence est plus souvent un prétexte. Le bon score de Jean-Luc Mélenchon est sans conséquence donc parce que justement ce n'est pas les mêmes militants Ce ne sont pas les mêmes profils politiques. Si vous avez vu la fin de la manif de Mélenchon il y a même eu des échauffourées entre les gens de La France insoumise et ces militants car eux-mêmes considèrent Jean-Luc Mélenchon comme faisant partie de ce système. Il n'y a pas adéquation entre les pensées. Le fait qu'il ait une France insoumise forte ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action violente.

Autre parallèle avec les années 70, même si le Parti Socialiste était en pleine croissance à cette période, cela n'empêchait pas une partie de l'extrême gauche de manifester de manière extrêmement violente

Assiste-t-on à une montée de la violence d'extrême gauche ailleurs en Europe aussi, ou est-ce une situation propre à la France?

C'est quelque chose qui existe de partout qui est sporadique. Avec les frontières ouvertes et l'espace Schengen, les gens peuvent participer à n'importe quel mouvement. On sait qu'il a un certain nombre de groupuscules violents qui se déplacent allègrement d'une frontière à l'autre en fonction des manifestations. Il y a néanmoins un retour, un regain de l'action plus radicale et plus violente depuis 2001 et les manifestations contre le sommet du G7 de l'époque où vous aviez une force organisée, les Black Blocks, née aux Etats-Unis un peu plus tôt qui ont systématiquement recours à la violence avec pour but de s'en servir comme détonateur pour montrer la nature profondément répressive du système". Plus récemment on peut rappeler les affrontements violents du côté de Hambourg, il y a eu en Italie la même chose comme à chaque fois qu'un grand événement international a lieu… C'est un phénomène occidental assez fréquent.