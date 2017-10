Comme une ombre sur la démocratie... : 38% des Français se disent en faveur d’un régime autoritaire pour réformer la France et éviter le déclin

Cliquez sur les images pour les agrandir

Atlantico : Quels sont les grands enseignements de ce sondage ?

Jérôme Fourquet : Il y a deux enseignements principaux. D'une part, l'attirance pour un régime de nature technocratique en France demeure importante, même majoritaire (55%). Lorsque l'on parle d'un régime technocratique, nous précisons bien "des experts non élus qui feraient des réformes impopulaires mais nécessaires".

Cela traduit le fait qu'il y a toujours ce sentiment chez les Français que la société est bloquée et que, pour la débloquer, il faudrait passer outre le processus démocratique. Cette mesure a toutefois fortement décrue par rapport à celle que l'on avait faite il y a deux ans.

A l'époque, 67% des Français se déclaraient tentés par l'idée. On peut expliquer ce reflux de deux manières. La première c'est que ce sentiment d'une société bloquée a perdu du terrain depuis l'élection présidentielle de 2017. L'élection d'Emmanuel Macron aurait rouvert le jeu et l'homme a fait campagne sur sa volonté de réformer le pays en dépassant les clivages politique. De ce point de vue là, sans doute que la victoire de Macron a constitué une espérance ou une solution envisageable pour une partie de la population qui s'est dit qu'il allait s'y prendre différemment par rapport à ses prédécesseurs et que les verrous structurant ou structurels de notre société allaient sauter. Du coup, le recours à un régime technocratique perd de son intérêt.

La deuxième manière d'expliquer cette chute est aussi liée à cette élection d'Emmanuel Macron qui apparaît comme un personnage nouveau avec une image qui n'était pas celle d'un politique mais plutôt d'un expert venant de la société civile. Beaucoup d'éléments de langage mis en avant par la nouvelle équipe gouvernementale font référence à ce profil et c'est aussi valable pour les membres du gouvernement. Du coup l'aspect technocratique qui ne passerait pas par la case élection perd de son intérêt car nous sommes déjà parvenus via un processus démocratique à placer aux manettes une équipe qui correspond à ce profil-là.

Quand on regarde dans le détail on s'aperçoit que l'on a un très beau dégradé gauche droite avec les gens de LFI et du PS qui sont moins enclins à ce type du régime, LREM qui est divisée à 50/50 - certainement car une partie considère que des gens "technocrates" ont été élus et que ce n'est pas la peine de passer par des processus non démocratiques quand d'autres disent que cela ne va pas assez loin.

Cette opinion est encore plus répandue chez les LR à 76%. Cela renvoie à deux choses, sans doute la déception d'avoir été battus, et ensuite l'idée que plus que jamais il faut réformer le pays mais que ces réformes sont difficiles à cause d'une multitude de blocages. On voit le dépit de ces électeurs de Fillon qui étaient sur un programme de réformes assez profondes qui a été battu et qu'il faudrait sans doute passer dans l'idée à un système de technocrates non élus.