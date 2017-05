"Comme d'habitude" : peut-être le plus beau livre écrit sur les autistes

Elle ne cache pas ses peurs, ses doutes et ses faiblesses mais elle est toujours combative. Son énergie, mise à mal parfois bien sûr, transcende son récit.

Un livre bouleversant qui permet de mieux comprendre, d’une part, ce que sont les troubles autistiques et, d’autre part, le retard de la France en ce qui concerne les établissements adaptés à l’accueil des autistes.

POINTS FORTS

Une écriture belle, sensible, animée, fluide.

Un témoignage criant de sincérité d’une passion réciproque entre une mère et son fils.

POINTS FAIBLES

Je n'en vois vraiment pas.

EN DEUX MOTS

Un livre douloureux, bouleversant mais plein de vie, tant il est vrai qu’un enfant « différent des autres » apporte sa part d’imprévu et de sensibilité à son entourage.

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

- « Tu as pris conscience tout petit que tu étais différent des autres. Et puis, je ne sais pas te mentir ou faire semblant. J’ai mal et toi, tu as honte de ce que tu ne peux accomplir. Tu lis à chaque fois sur mon visage, avant n’importe qui, ma peine, mes inquiétudes, et alors, tu poses tes mains sur mes yeux, tires mes paupières vers le bas pour voir mes larmes que tu sais prêtes à couler. »

- « Jusqu’au dernier jour, je te dirai que la vie a été injuste pour toi mais tu ne dois pas la fuir. Jusqu’au dernier jour, je te dirai que la vie est courte et qu’elle t’attend.

Tout sera comme d’habitude. »

L'AUTEUR

Cécile Pivot est la fille de Bernard Pivot. Elle est rédactrice en chef du magazine « Maison Française »