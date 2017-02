Commandes SNCF à Alstom : mais que fait vraiment gagner à la France le colbertisme moderne ?

Atlantico : Ce lundi 27 février aura lieu la signature d'une convention entre l'État et la SNCF en vue de commander 30 trains Intercités à Alstom. Quel bilan du colbertisme moderne, c'est-à-dire de la volonté pour l'Etat de diriger certains secteurs considérés comme stratégiques pour la puissance de la France peut-on faire aujourd'hui ?

Jean-Yves Archer : Certains dossiers ont le privilège de rester dans le domaine technique. Hélas pour le contribuable français, les différents dossiers clefs de la SNCF sont pollués par des considérations politiques. Du fait du risque électoral de la fermeture de l'usine de Belfort, l'Etat s'est à nouveau plongé dans les arcanes du dossier Alstom. Il en ressort que les rames de TGV qui devaient être commandées (et donc payées) par l'Etat pour une mise en circulation sur des voies ordinaires (liaison du type Bordeaux-Marseille) seront finalement à la charge directe de la SNCF. Celle-ci avait-elle besoin de cette modernisation ?

Evidemment, à deux mois des présidentielles, tout le monde affirme que " oui ", la main sur le cœur. S'agissant de la commande des 30 rames Intercités, elle s'inscrit dans le nécessaire car les anciens Corail sont " à bout de souffle " pour reprendre le mot du Secrétaire d'Etat aux Transports Alain Vidalies. Il est logique qu'un réseau comme celui de la SNCF ne soit pas placé sous l'égide du tout TGV. Mais – car à la SNCF il y a trop souvent un mais – il faut garder en mémoire que le déficit des Intercités s'élève à plus de 300 millions d'euros. Pour être exact, 400 millions d'euros en 2015 juste avant la réorganisation des trains de nuit et la suppression de plusieurs circulations. La SNCF est un bastion qui, au sein des grandes entreprises publiques, a ses règles et ses codes. Ainsi, il a fallu plusieurs observations des commissaires aux comptes pour que le groupe accède aux demandes de dépréciations comptables directement reliées à la vétusté du réseau ou de certains matériels. Pour un total de 12 milliards d'euros… Evidemment ceci n'améliore guère la qualité du bilan où figure une dette totale de 46 milliards dont une large part est issue, année après année, du coût des régimes spéciaux de retraites.

Le colbertisme moderne est surtout le marqueur incontestable d'un management peu économe à l'inverse de ce que Jean-Paul Bailly avait réussi à la RATP. L'exemple de la scission SNCF par création de RFF est là pour nous rappeler que cette idée " géniale " n'aura eu aucune portée financière comme le démontre la lecture des rapports des agences de notation.On nous dit que bien des charges sont tenues au cordeau alors que sur le terrain, il y a bien des incohérences. Voir la rentabilité très incertaine de la deuxième gare TGV de Montpellier. En tant qu'actionnaire de référence de la SNCF, l'Etat a parfois été cupide par ses demandes de dividendes tandis que sa politique industrielle est restée trop longtemps hexagonale.Nous avons su, dans le temps, créer Airbus. Nous n'avons pas su construire une alliance entre Siemens et Alstom qui aurait été pertinente dans le secteur ferroviaire mais surtout optimale dans le secteur de l'énergie. Au lieu de cela, Alstom n'est plus un groupe doté de capacités contra-cycliques (principe du conglomérat) et se retrouve dans une situation plus exposée.