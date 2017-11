"Comic Hall" : Plus ça dure, plus c'est bon...

One Woman Show

Christelle Chollet : Comic Hall

Théâtre de la Tour Eiffel

4 square Rapp - 75007 Paris

www.theatredelatoureiffel.com 01 40 67 77 77

Jusqu'au 27 janvier 2018: mardi et du jeudi au samedi à 20h30

De Rémi Caccia et Christelle Chollet

Mise en scène de Rémi Caccia

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THÈME

Accompagnée de Batman et Captian America, Christelle Chollet nous fait découvrir son univers en chanson.

De son enfance supposée chez les Balkany à l'écriture de son premier One Woman Show, en passant par sa période Hard Rock-Bio ou elle monte son groupe de musique BIOCOP, Christelle Chollet accompagne chaque moment de sa vie par une mélodie. New York New York, Diam's, Mylène Farmer ou Michael Jackson, il y en a pour tous les goûts!

POINTS FORTS

- Christelle Chollet est une véritable Show Woman et ne nous laisse pas d'autre choix que de rentrer dans le bain de son spectacle et dans son univers dès que le rideau se lève.

- Son énergie et sa bonne humeur sont communicatives. Grâce à elle, le public devient un personnage à part entière.

- Les interactions avec ses musiciens, déguisés en Supers Héros, sont très réussies et apportent du rythme au spectacle.

- L'heure et demie passée à ses côtés s'écoule trop vite, on aimerait rester encore un peu...

- Ce spectacle s'adresse à tous les publics, ce qui devient de plus en plus rare dans les spectacles comiques actuels.

POINTS FAIBLES

On a - heureusement, de façon rare - l'impression que ce spectacle est très écrit; la performance y perd parfois en naturel.

EN DEUX MOTS...

Son énergie sans égale et sa voix exceptionnelle entraînent le public en fusion dans un univers plein de bonheur, de rires et de nostalgie.

UNE PHRASE

"Mon mari voulait m'écrire un spectacle sur la politique... mais jusqu'à la semaine dernière je pensais qu'Harlem Désir était un groupe de gospel..."

L'AUTEUR

Christelle Chollet débute sa carrière dans l'humour avec son premier One Woman Show musical, "L'emPIAFée", dans lequel elle fait revivre et réinvente les succès d'Edith Piaf. Elle est, depuis, devenue une figure incontournable de la scène humoristique française dans son style bien particulier qui mélange le stand up et la chanson. Elle joue son troisième spectacle, "Comic-Hall", au Théâtre du Palais Royal en 2016 et 2017, et depuis la rentrée au nouveau Théâtre de la Tour Eiffel.