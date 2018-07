Combien d'handicapés mentaux ont voté pour Macron en 2017 ?

Sophie Cluzel, la Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, connaît la réponse à cette question de première importance. Mais elle se refuse à nous la communiquer. Atlantico, qui doit la vérité à ses lecteurs le fait à sa place : 20 743 128 !

Et en 2022, ils seront encore plus nombreux. Sophie Cluzel vient d'annoncer que le droit de vote sera étendu aux handicapés mentaux et psychiques. Jusqu'à maintenant, et en bonne logique, ils étaient sous tutelle.

Pour elle, participer au suffrage universel ne doit pas être dépendant du "niveau économique, social et culturel" des citoyens. Donc, le vote pour tous !

Sophie Cluzel est une grande comique qui s'ignore.

Mais son humour (si tant est qu'elle en ait) est celui de Bienvenue chez les Ch'tis de Dany Boon comparé à To be or not to be de Lubitsch. La grosse caisse et le clavecin.

Reste que son projet n'est pas complètement abouti. Et nous nous empressons de dénoncer auprès d'elle, un scandale auquel il convient de mettre fin. Si les pensionnaires d'un hôpital psychiatrique deviennent éligibles à une citoyenneté à part entière, de quel droit oublierait-on ceux des établissements scolaires ?

Un enfant de CM2 qui sait lire, écrire et compter a au moins autant –plus à mon avis- de discernement qu'un handicapé mental. Oui, les petits doivent aussi pouvoir voter ! Prudemment, nous nous abstenons encore d'évoquer les enfants de maternelle.

Pour convenir aux tout-petits, il faudra installer des isoloirs à leur taille. Peu importe la dépense. Quelle joie ce sera d'entendre dans les bureaux de votes leurs charmants babillages. Et pour qu'ils ne soient pas manipulés par des adultes, on interdira à leurs papas et mamans de les accompagner.

En 2022 donc, les handicapés mentaux et psychiques voteront. Quelques réactionnaires grincheux diront qu'ils sont incapables de déchiffrer et de comprendre une profession de foi. Cet argument n'est pas recevable. En effet, les handicapés se décideront en regardant les photos des candidats.

Regardez celles d'Emmanuel Macron, de Laurent Wauquiez et de Marine le Pen. Ils choisiront le plus mignon. Et, à l'évidence, tous leurs suffrages se porteront sur l'actuel président de la République. Reste un dramatique problème non résolu : comment feront les handicapés mentaux et psychiques aveugles ?