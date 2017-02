Colonisation de l'Algérie : des mémoires toujours à vif qui structurent profondément l'opinion française

Emmanuel Macron, en déplacement à Alger, a qualifié la colonisation de "crime contre l’humanité" dans une interview accordée à une chaîne de télévision algérienne. Le leader d’En Marche ! n’est certes pas le premier à créer une polémique depuis le territoire algérien... Le 22 décembre 2015, Christiane Taubira, alors Garde des Sceaux, en déplacement à Alger, s'était prononcée contre la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité défendue alors par le gouvernement à la suite des attentats du 13 novembre, déclaration qui avait également suscité beaucoup de réactions.

La vigueur de la polémique actuelle tient certes au contexte de la campagne électorale et au télescopage avec une autre déclaration d’Emmanuel Macron sur les manifestants opposés au mariage pour tous qui l’a également mis en difficulté, mais si les réactions sont si vives, c’est également car cette question constitue toujours un sujet particulièrement clivant dans l’opinion et un sujet toujours à vif dans la mémoire nationale.

1-Une image assez négative de l’Algérie

Nous sommes certes 55 ans après les Accords d’Evian mais la question de la guerre d’Algérie continue d’être un sujet hautement inflammable tant dans l’opinion que dans le débat public. En pleine campagne électorale, la sortie d’Emmanuel Macron est donc tout sauf anodine et anecdotique. Du fait de cette histoire douloureuse mais aussi des multiples liens entre nos deux pays (avec notamment la présence sur notre sol d’une importante population d’origine algérienne), il existe une relation particulière, voire difficile entre la France et l’Algérie et ce pays ne jouit pas d’une image très flatteuse auprès de nos concitoyens. En 2012, à l’occasion des 50 ans de la fin de cette guerre, l’Ifop avait réalisé pour Atlantico une étude sur l’image que les Français avaient de l’Algérie[1]. Comparée à celle que nos compatriotes avaient des autres pays du Maghreb, la différence était des plus significatives. 71% des sondés avaient une bonne opinion du Maroc, contre 53% pour la Tunisie, mais seulement 26% pour l’Algérie…

L’image de l’Algérie et des pays du Maghreb

Cette différence de perception peut certes renvoyer à la moindre attractivité touristique de l’Algérie par rapport à ses deux voisins, destinations très prisées de nos concitoyens. On peut également évoquer la trace laissée par la décennie noire, à la fin des années 90, au cours de laquelle l’Algérie fut plongée dans une sanglante guerre civile opposant l’Etat et les islamistes du GIA. Mais cette différence de traitement trouve bien entendu également son origine dans les rapports historiques complexes qu’entretiennent les deux pays et dans le poids toujours particulièrement lourd que revêt la guerre d’Algérie.

Concernant spécifiquement l’immigration d’origine algérienne vivant en France, s’ajoute une suspicion de double allégeance sur fond de mémoire toujours vive du conflit. Cette suspicion s’est notamment nourrie par exemple des incidents qui se sont produits le 6 octobre 2001 lors d’un match de football France-Algérie. En présence des membres du gouvernement, La Marseillaise a été sifflée par une partie du public et des centaines de jeunes sont descendus sur la pelouse en brandissant des drapeaux algériens. Cet événement a eu un puissant retentissement dans la mesure où près de 10,5 millions de Français ont suivi ce match en direct et assisté à ce spectacle symboliquement lourd de sens. Une semaine après les faits, selon un sondage Ipsos, 56 % des sondés jugeaient les incidents "graves, car ils témoignent des difficultés d’intégration d’une partie de la population française d’origine musulmane" – on notera la désignation ethno-cultuelle employée ici[1]. Depuis, ce type de polémiques a régulièrement refait surface au gré de l’actualité footballistique. Le 15 janvier 2010, Jean-Claude Gaudin, sénateur et maire de Marseille, déclarait ainsi dans une réunion à propos d’un récent match où l’équipe d’Algérie s’était qualifiée pour la Coupe du monde : "nous nous réjouissons que les musulmans soient heureux du match, sauf que quand après ils déferlent à 15 000 ou à 20 000 sur la Canebière, il n’y a que le drapeau algérien et il n’y a pas le drapeau français, cela ne nous plaît pas[2]." On notera au passage que le leader de la droite phocéenne parle de "musulmans" pour qualifier les Marseillais d’origine maghrébine, soit la même appellation que celle qui prévalait dans l’Algérie coloniale, et qu’il emploie le verbe "déferler", à connotation péjorative, alimentant l’idée d’une foule maghrébine investissant la Canebière et nourrissant ainsi un parallèle historique avec les manifestations pro-FLN descendant de la Casbah vers les quartiers européens d’Alger.