"Collection Horvitz au Petit Palais" : une passion précieuse pour la France rayonnante du 18°siècle

Cette collection offre un regard exhaustif sur la peinture et le dessin français, de la Régence jusqu'à la Révolution; regard enrichi d'un choix subtil de quelques sculptures.

Sont ainsi réunis les plus grands artistes de l'époque comme Watteau, Boucher, Fragonard, Greuze, David ou encore Bouchardon et Hubert Robert.

POINTS FORTS

La collection Horvitz, par la qualité de ses pièces, très bien documentées et en parfait état, est devenue une référence pour cette période. Sa présentation à Paris constitue un évènement majeur et parfaitement complémentaire de l'exposition "Le Baroque des Lumières, chefs-d’œuvre des églises parisiennes" qui se tient en parallèle au Petit Palais.

La scénographie et l'accrochage avec des cimaises couronnées d'une corniche reconstituent un intérieur du XVIIIe siècle avec ses enfilades de salons, de cabinets ou d'alcôves et nous plongent dans l'ambiance de l'élégance de ce siècle.

Une quinzaine de sections thématiques ou monographiques, organisées de manière chronologique, permet au visiteur non éclairé de découvrir un siècle artistique riche en renouvellements stylistiques: l'art du portrait de Rigaud, Largillière; la peinture d'histoire, le paysage, les fêtes galantes de Watteau et Lancret, l'architecture et les arts décoratifs, et enfin François Boucher avec une magnifique sanguine qui est reprise comme affiche de cette exposition.

L'exposition se termine par l'affirmation du néo-classicisme avec la Révolution, la fin d'un monde.

Autant de thèmes qui racontent le passé et le rayonnement de la France au XVIIIe siècle.

POINTS FAIBLES

Cette exposition va attirer d'abord les amateurs éclairés du XVIIIe siècle qui vont la prendre comme une véritable gourmandise pleine de délicatesse. Mais elle restera difficilement accessible à un néophyte si celui-ci n'est pas équipé d'un audio guide ou accompagné d'un conférencier.

EN DEUX MOTS

Vraiment 2017 est l'année des expositions de grandes collections privées: après les collections Chtchoukine à la fondation Vuitton, Kaplan au Louvre, Ishibashi au musée de l'Orangerie, Koplowitz au musée Jacquemart André, cette fois-ci venez découvrir la collection Horvitz au Petit Palais. Elle est vraiment magnifique.