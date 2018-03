"La Collection" : Brillant, drôle, attachant, avec un grand Nicolas Vaude

THEATRE

LA COLLECTION

de Harold Pinter

Adaptation d’Eric Kahane

Mise en scène : Thierry Harcourt

Avec Sara Martins – Davy Sardou

Nicolas Vaude – Thierry Godard

INFORMATIONS

Théâtre de Paris

Salle Réjane

15, rue Blanche 75009 Paris

Du mardi au samedi à 19h

Dimanche à 17h

Réservations : 01 42 80 01 81/ www.theatredeparis.com

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

A Londres, dans un univers feutré et bourgeois, Harry, la quarantaine, vit avec Bill, jeune designer, tandis que non loin de là, habitent James et son épouse Stella, elle aussi designer.

En pleine nuit, Harry est réveillé au téléphone par un mystérieux inconnu qui veut parler à Bill. Sur un mode de thriller psychologique, Harold Pinter entraîne le spectateur dans l’univers du mensonge et de la jalousie.

POINTS FORTS

1 – Thierry Harcourt réussit une mise en scène brillante, élégante, qui conserve à la fois mystère et dangerosité dans un monde très policé. Le dialogue de Pinter est ciselé, aiguisé comme un rasoir, à la fois drôle et déroutant. Une très belle direction des acteurs, qui sont remarquables.

2 – James (Nicolas Vaude) apparaît comme le piano conducteur de l’intrigue. C’est lui qui incarne le doute, le questionnement, même en pleine nuit. C’est lui qui se fait intrusif, qui force la porte de Bill. Nicolas Vaude est d’une rigueur absolue en dépit de sa grande originalité naturelle. Il est à la fois énigmatique et drôle, autoritaire, voire dangereux, avec une sorte d’humour désespéré.

3 – Bill est plus jeune, un brin cynique, un tantinet joueur. Davy Sardou déploie son charme, sa sensibilité dans ce personnage séduisant qui aime dérouter son entourage.

4 - Harry est le plus concret des trois hommes, mais il sait se montrer cinglant avec Bill. Thierry Godard, dense et solide, est parfaitement crédible dans le rôle de celui qui parvient à calmer le jeu, sans être dupe des questions demeurées en suspens.

5 - Quant à cette Stella, joliment incarnée par Sara Martins, apparemment douce et silencieuse, n’est-elle pas, en définitive, la grande manipulatrice de toute cette étrange aventure ? Et si oui, Pourquoi ?

POINTS FAIBLES

Je n’en ai pas noté.

EN DEUX MOTS

C’est un spectacle brillant, attachant, drôle et qui nous promène entre fausses vérités ou vrais mensonges, ouvrant même de nouvelles voies dans le mystère qui réunit ces étranges couples. On plonge avec délices dans la mystification, portée ici au rang des Beaux arts, par le charme du dialogue percutant et incisif de Harold Pinter. A voir, absolument.

EXTRAIT :

« Bill (décroche le téléphone) : Allo ?

Voix d’homme : C’est vous, Bill ?

Bill : Oui.

Voix : Vous êtes chez vous ?

Bill : Qui est à l’appareil ?

Voix : Ne bougez pas, j’arrive tout de suite.

Bill : Qu’est-ce que ça veut dire ? Qui est à l’appareil ?