"Les coins obscurs" : un bel au revoir

LIVRE

"Les coins obscurs"

de Ruth Rendell

Ed. Les Deux Terres

L'AUTEUR

On ne présente plus Ruth Rendell (1930 - 2015), auteur britannique de près de quatre-vingts ouvrages, thrillers dont les éléments de base sont les ressorts psychologiques et leur impact sur la vie quotidienne, avec cet aspect inéluctable qui fait d'une situation classique un enfer cauchemardesque dont on ne remonte pas.

Ruth Rendell a été récompensée par des prix importants dans la littérature policière et a été anoblie par la Reine.

THEME

Ce roman part d'une situation ordinaire.

Un jeune homme ,écrivain en devenir, vient d'hériter de la maison de son père dans un beau quartier de Londres et cherche à en louer le dernier étage, pour améliorer ses revenus.

Son père avait conservé des échantillons pharmaceutiques que ce jeune homme va vendre et à partir de là, tout dérape. Le grain de sable prend une ampleur inouïe et aura des conséquences dramatiques.

POINTS FORTS

Le langage suranné qui fleure bon la vieille Angleterre et la tasse de thé sirotée le petit doigt en l'air

la manière insidieuse dont un tout petit rien se transforme en immense chaos.

la traduction remarquable d'Anne Damour, connue depuis les années 90 par ses transcriptions de Mary Higgins Clark et divers auteurs de thrillers et autres romans, et dont les travaux ont été couronnés par le prix Baudelaire.

Le plus d'un protagoniste qui passe ses journées de retraité à sillonner Londres en bus et nous fait partager ses différents trajets, on se croirait sur "Itinéraires Mappy" !

POINTS FAIBLES

Le langage suranné qui, par son souci du détail et ses descriptions, plombe quelque peu l'action.

EN DEUX MOTS

A mon sens, ce n'est pas le meilleur roman de Ruth Rendell. J'ai préféré ceux de l'époque de "L'été de Trapellune" et "l'Oiseau crocodile".

Mais il se lit avec grand plaisir. Il y a une patte Rendell. Ses personnages sont bien campés, l'atmosphère savamment ouatée, l'intrigue bien ficelée avec ses chantages à la chaîne qui entraînent la dégringolade du "héros" avec effet de cliquet : on ne peut revenir en arrière, seul le pire vous attend !

Petit pincement de nostalgie : Lady Ruth a tiré sa révérence en 2015, ce roman est son dernier opus, ce qui lui confère une valeur supplémentaire.

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

page 77: "le dialogue auquel il s'était essayé (....) paraissait étrangement daté et ses personnages se parlaient comme s'ils vivaient au milieu du siècle dernier". Impression que je partage.

page 258: "Si nous prenions une tasse de thé ? J'ai de bons biscuits que tu aimes, les ronds, au chocolat blanc." - " Elle prépara le thé, disposa les biscuits blancs". On se croirait chez miss Marple, n'est-il pas ?

RECOMMANDATION : EXCELLENT