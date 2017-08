Cocorico ! Nos suprémacistes à nous surclassent, et de loin, les suprémacistes blancs américains…

Les médias français brûlent d'une passion dévorante et délétère pour les suprémacistes blancs américains. Ils leurs consacrent reportages, éditoriaux et émissions. Tous sur le même ton, indigné et dégoûté : des abrutis au front bas, des racistes, des homophobes. Un musée des horreurs que nos médias ne se lassent pas de faire visiter.

Pas un mot, en revanche, sur nos suprémacistes à nous. Ils sont méritants pourtant. Et en nombre et en qualité, ils battent les Américains. Alors pourquoi ce french bashing ?

Pourquoi ce silence incompréhensible ? Pourquoi cette scandaleuse préférence accordée au Made in US alors que le Made in France lui est tellement supérieur ?

Entre les suprémacistes américains et nos suprémacistes à nous, il y a beaucoup de points communs. Les Américains rejouent la guerre de Sécession et la gagnent contre les Nordistes. Les nôtres refont la bataille de Poitiers et écrasent Charles Martel. Les Américains détestent ceux qui ne pensent pas comme eux. Les nôtres haïssent ceux qui ne partagent pas leur foi. Les Américains brandissent le drapeau de la Confédération. Les nôtres se rangent derrière des barrières vertes ou noires (selon la puissance de leurs convictions) et aussi sous celles de pays qui leur sont chers.

Pour autant, il serait scandaleusement injuste de tirer un trait d'égalité entre les deux. Car les nôtres ont une classe que n'ont pas les mâcheurs de chewing-gum. Les suprémacistes blancs utilisent une voiture pour foncer dans la foule. Pff… Bilan un mort. Pff… Les nôtres ont recours à des camionnettes ou à des camions béliers (comme à Nice). Bilan: des dizaines de morts.

Le suprémaciste américain a des armes à feu comme tout un chacun aux Etats-Unis. Nos suprémacistes à nous ont également des fusils, mais, contrairement aux ploucs du Texas, ils savent aussi manier le couteau, la hache ou le sabre. Le suprémaciste américain est casanier. Un bouseux entièrement habité par l'esprit de clocher. Il se bourre la gueule dans un bar d'Atlanta. Et crie qu'il n'y a rien de plus beau que son patelin.

Nos suprémacistes à nous ne boivent pas d'alcool. Ils n'aiment pas l'endroit où ils vivent. C'est pourquoi ils voyagent afin d'échapper à la pesante monotonie de leur environnement. Ils vont en Irak et en Syrie. Là-bas, grâce aux universités locales et à leurs professeurs, ils se forment. Parviennent à maturité. Et reviennent chez nous dans le but de nous faire profiter de leurs connaissances.

Le suprémaciste blanc est traité aux Etats-Unis comme un pestiféré. Pour beaucoup, il est la honte de l'Amérique. En France, nos suprémacistes à nous sont bien mieux considérés. En effet ils bénéficient de l'attention bienveillante des suprémacistes de la bien-pensance. Quand nos suprémacistes à nous s'énervent un peu, massacrent ou égorgent, ils se font gronder bien sûr. Mais les apôtres bien-pensants modèrent leurs admonestations en rappelant que dans le passé, nous avons colonisé nos suprémacistes. Comme Trump après Charlottesville, ils disent "les torts sont des deux côtés". Ainsi, avec le président des Etats-Unis, l'idéologie bobo a trouvé son maître à penser…