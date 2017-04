Clémentine Autain, l’hautaine (et frivole) bobo de Mélenchon, est-elle une démocrate?

Tout le monde a assisté à cette instructive et effarante interview de Clémentine Autain, porte-parole de Mélenchon, qui découvre en direct le programme de son candidat.

Clémentine Autain découvre un point du... par Lopinionfr

On appréciera la remarque sur la “philosophie générale du programme”, qui fleure bon la caution habituelle donnée par la gauche bobo aux excès totalitaires des marxistes-léninistes: c’est vrai que le goulag, c’est pas bien, mais c’est la philosophie générale qui compte, pas les détails de sa mise en oeuvre. Et la philosophie générale, c’est la solidarité, le progrès de l’humanité, et les bisous partout qui font qu’il est infiniment moins grave de mourir sous les balles de la Guépéou ou de Pol Pot qu’à Auschwitz.

Mais que Clémentine Autain soit la porte-parole d’un programme qu’elle ne connaît que dans les grandes lignes serait un péché véniel si l’approximation ne dissimulait pas une supercherie politique beaucoup plus inquiétante. Celle du mélenchonisme.

Mélenchon l’anti-élite et sa porte-parole si people

Mélenchon et consors adorent la jouer populo. Eux, c’est le mouvement social contre le capitalisme. Eux, ce sont les petites gens contre le mur de l’argent. Eux, c’est le peuple contre l’élite. Mais quand on gratte, on découvre le mensonge de cette posture dont Clémentine Autain constitue une illustration magistrale. On ira par exemple fouiller dans le magazine Marie-Claire ce portrait croisé de Clémentine Autain et de son père. On ne résiste pas au plaisir d’en produire les meilleurs extraits :

Fille unique de saltimbanques, Clémentine bluffe son père par son professionnalisme (« Première manif en 1997 ­ j’y étais , élue à 27 ans, à l’aise à la télé… »). (…)

Clémentine Autain : Je suis fière d’être fille d’artiste. J’adore le voir sur scène, alors que je n’aimais pas voir ma mère (Dominique Laffin, ndlr) au cinéma, à part dans « La femme qui pleure » de Doillon. (…)

Votre meilleur souvenir ensemble ?

Elle : J’avais 3 ans, je me suis endormie derrière le rideau de scène pendant qu’il chantait.

Là, on est loin de l’OS de chez Renault, du smicard qui trime en banlieue. Clémentine, c’est le milieu bobo paillette parisien, dont le “professionnalisme” inventé par Marie-Claire éclate aujourd’hui l’écran. Ces origines sociales lui valent d’ailleurs une première carrière, enfant, dans le monde de la variété. Michel Drucker l’accueille, à 10 ans, sur son plateau. Voilà qui n’a probablement rien à voir avec les entrées que son milieu familial peut lui procurer.

Et c’est quand même la marque de fabrique de la porte-parole choisie par Jean-Luc Mélenchon: on a beau être pour la révolution prolétarienne et contre le grand capital, les relations familiales, ça a du bon.