Clause Molière, l’incohérence à portée des caniches politiques

Au secours La drogue qui rend zombie : le cannabis synthétique qui fait des ravages au Royaume-Uni et en Europe du nord s'implante en France Moins cher, plus violent, et particulièrement prisé des jeunes pour qui il a la réputation de procurer des sensations particulièrement fortes, le cannabis de synthèse débarque en France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les effets sont désastreux.

Fermer les robinets Quand Nicolas Hulot veut sortir la France de sa production (marginale) de pétrole... et si on découvrait un gisement ? Nicolas Hulot veut faire passer une loi qui permet de mettre un terme à la production française de pétrole. Cette décision expose le pays à une fourniture auprès des pays étrangers. Cette décision est jugée regrettable par certains experts.

Médaille d'or Rexecode souligne que la France est championne d’Europe du prélèvement obligatoire Le think patronal Rexecode a repris les dernières données d'Eurostat en matière fiscale. Il montre que la France est le grand pays industrialisé en Europe qui pratique la pression fiscale la plus forte. Le différentiel avec l'Allemagne devient colossal.

Changements climatiques Alerte aux ouragans monstres : ces zones où l'on ne pourra plus vivre comme avant Après le cyclone Harvey, c'est au tour d'Irma de frapper les caraïbes, le golfe du Mexique et la façade est des Etats Unis. Des événements qui semblent de plus en plus fréquents et violents.

Mars ? Et un grand discours sur l'Europe de Laurent Wauquiez, ça donnerait quoi ? Emmanuel Macron doit donner un grand discours devant le Parthénon ce 7 septembre, tel Zeus et non Jupiter cette fois-ci. Il compte parler d'Europe, et on connait déjà en creux son message. Mais qu'aurait dit à sa place Laurent Wauquiez ?

Espoirs brisés Comment la hausse de l’euro pourrait briser tous les “espoirs” suscités par le nouveau réformisme français A première vue, c'est un paradoxe. Mais une hausse de l'euro ne veut pas dire plus de pouvoir d'achat pour les entrepreneurs. Cela veut dire plus d'argent pour le secteur public dont Emmanuel Macron est issu.

Multi-tâches Réformes tous azimuts : le pari courageux, risqué (et mal maîtrisé ?) d'Emmanuel Macron Emmanuel ouvre plusieurs chantiers en cette rentrée. Si dans certains cas il serait à craindre qu'il ne s'agisse d'effets d'annonce, il se pourrait que dans un second cas, l'exécutif ne parvienne pas à communiquer autour des projets qu'il entreprend pour changer la pays.

Discours d'Athènes Emmanuel Macron, une ambition pour l'Europe (mais que faudrait-il pour que l'Union retrouve vraiment un nouveau souffle ?) Emmanuel Macron se rend à Athènes pour prononcer un discours sur la zone euro. Le chef de l'Etat souhaite développer des mesures qui sont nécessaires mais néanmoins insuffisantes. L'objectif est de faire en sorte que la zone euro puisse être réformée afin de tenir en cas de nouvelle crise économique.

Attention, danger Une nouvelle pneumonie dangereuse, contagieuse et résistante aux antibiotiques est apparue dans les hôpitaux chinois Une nouvelle bactérie a fait cinq morts dans un hôpital en Chine. Cette souche est très virulente et résistante aux antibiotiques, ce qui la rend encore plus dangereuse. Les scientifiques craignent une contagion à l'échelle du globe.