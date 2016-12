Il y a les classiques (adultère, sadomasochisme, ou homosexualité) et les scénarios plus raffinés… Mais avoir des fantasmes est-il normal ?

Il a été confirmé expérimentalement que le cerveau masculin est plus stimulé par « l’imagerie sexuelle » que le cerveau féminin. Les fantasmes sexuels conscients sont fréquents et participent souvent à l’excitation masculine. Ils peuvent être présents à toutes les phases de l’échange érotique, depuis celle du désir jusqu’à celle de l’orgasme, et concourent à leur intensité. Ils peuvent survenir spontanément à la conscience au cours d’un acte érotique comme y être épisodiquement appelés volontairement pour intensifier un moment.

Ils sont relativement stables : en relation de bilatéralité avec les expériences érotiques/amoureuses, ils ont néanmoins tendance à les influencer que l’inverse.

Les fantasmes les plus courants

Les fantasmes masculins correspondent à des mises en scènes sexuelles visuelles plus que des ambiances affectives (qu’on retrouvera plus souvent chez la femme). Ils font intervenir des personnages non investis affectivement en relation de pouvoir triangulée : un sujet, un objet, un regard. Les fantasmes les plus courants chez l’homme sont de voir/participer à des jeux érotiques avec deux femmes ou d’avoir avec leur partenaire des relations de domination/soumission (déclinés souvent sous formes de fessées ou de liens et de bandeaux sur les yeux), ou encore de voir/ surprendre une nudité/intimité. Chez la femme, il s’agira d’élaborer un scénario érotique romancé qui se terminera par un coït avec un homme idéalisé. Les trois fantasmes majeurs sont l’adultère, le sadomasochisme et l’homosexualité. Il semblerait que chacun possède un fantasme sexuel fondamental (déclinable avec des variantes, mais fixe dans son contenu). Ce fantasme serait la déclinaison, dans le registre du sexuel, d’un fantasme plus général qui fonctionnerait en moyen de défense contre des formes fondamentales d’angoisse rencontrées dans les débuts de la vie. Il est donc naturel d’avoir des fantasmes, mais ils peuvent ne pas être conscients. Il ne faut donc tomber dans aucun des deux excès, qui consisteraient à considérer comme une faille d’avoir un fantasme, ou, à l’opposé, de ne pas s’en connaître. Tout un chacun peut avoir une vie sexuelle satisfaisante à tout point de vue, avec ou sans fantasme sexuel conscient.