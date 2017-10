Clashs 100% garantis : ces 4 thèmes qui déchaînent les passions et structurent l’univers politique de notre "nouveau monde"

Atlantico : Plusieurs "clashs"​ médiatiques ont eu lieu au cours de ces dernières semaines, entre Manuel Valls et Alexis Corbière sur la question de la laïcité et de "l'islamo-gauchisme", entre Emmanuel Todd et Daniel Cohn-Bendit sur la question de la souveraineté, sur les interrogations suscitées par l'idée d'un Emmanuel Macron "Président des riches", ou encore sur les questions "sociétales", en l’occurrence la PMA. En quoi ces altercations révèlent-elles les véritables clivages français ?

Bruno Cautrès : Ces « clashs » médiatiques montrent tout d’abord que derrière l’apparent consensus que la victoire d’Emmanuel Macron souhaite incarner («on répare la France », « on fait les réformes qu’il fallait faire depuis 30 ans », on privilégie « ce qui qui marche » par rapport aux choix idéologiques proposés par les autres partis), les débats politiques basés sur valeurs et les orientations idéologiques continuent d’exister et de s’exprimer.

Il est par ailleurs très intéressant de noter que ces débats s’expriment dans les deux dimensions clivantes de la politique en France : les questions socio-économiques (réformes fiscales, choix budgétaires) et les questions « culturelles » et sociéales (PMA).

Edouard Husson : Valls contre Corbière, Todd contre Cohn-Bendit: c'est la gauche qui est traversée de débats profonds. Macron avait été approché par les chasseurs de têtes de Sarkozy, avant 2012; il a préféré s'ancrer à gauche et c'est depuis la gauche qu'il a conquis le pouvoir, il a trouvé suffisamment de soutiens à gauche pour se lancer avant de rallier un nombre non négligeable d'électeurs de droite; mais au deuxième tour, il y a eu plus d'électeurs de gauche que d'électeurs de droite à voter pour lui. Quant au quatrième exemple que vous donnez, la PMA, c'est là encore un débat lancé par la gauche de gouvernement, qui a substitué les réformes dites "sociétales" aux réformes sociales. Au total, nous assistons donc, aujourd'hui, à une profonde division à gauche; et ceci à un moment où la droite est KO debout: les Républicains autant que le Front National. Cela ne veut pas dire que ces débats n'intéresseraient pas l'ensemble de la société française. Mais le potentiel de division le plus fort, actuellement, se trouve à gauche. Ou pour le dire autrement, c'est à gauche qu'opnt été prises, depuis les années 1980, toutes les initiatives qui ont mené aux clivages dont vous parlez. François Mitterrand avait commencé sa présidence en exaltant le "peuple de gauche"; mais dès 1983 il fait le choix néo-libéral qui porte encore Macron aujourd'hui; Mitterrand a fait émerger SOS-Racisme et petit à petit la logique communautariste a battu en brèche la vieille laïcité à la française. C'est encore Mitterrand qui a fait le choix de l'euro. Et c'est Jospin Premier Ministre qui a fait voter le PACS, prélude au mariage pour tous et à la poussée "sociétale" de Hollande. Face à toutes ces initiatives de la gauche, la droite s'est divisée et cela donne, à peu de choses près, le clivage entre LR et le Front National. Il n'y a guère eu que sous Sarkozy que la droite a élaboré des débuts de réponse: tentative d'introduction d'une vision plus "anglo-saxonne" de la laïcité (coexistence des religions qui participent au débat démocatique); insistance sur les missions régaliennes; "travailler plus pour gagner plus"; et, enfin, un refus des "réformes sociétales". Mais depuis l'échec du sarkozysme, la droite est revenue à ses divisions, entre les bonapartistes du Front National et les libéraux de LR. La gauche aussi est profondément divisée entre les "libéristes" (libéraux de gauche) et les néo-jacobins emmenés par Mélenchon; mais Macron a réussi un coup de maître consistant à susciter l'union de la droite libérale et de la gauche réformiste pour être élu, aux dépens des Insoumis et du FN.