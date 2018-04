Citoyens de quelque part ou citoyens de n’importe où ? Le nouveau clivage qui structure la vie politique des démocraties occidentales

Propos ont été recueillis par Nelly Garnier pour la revue Le Mouvement des Idées à l’occasion de la convention sur l’immigration organisée par Les Républicains.

David Goodhart, pourriez-vous dans un premier temps nous présenter votre clivage n’importe-où/quelque-part ? Diriez-vous que le clivage gauche/droite est dépassé ?

David Goodhart : Je pense en effet que le principal clivage de notre société sépare ceux que j’appelle les n’importe-où (ceux qui voient le monde depuis n’importe où, les Anywheres), représentant entre 20 et 25 % de la population, diplômés, mobiles, valorisant l’ouverture, l’autonomie, la fluidité, et un plus grand groupe (environ 50 % de la population) que j’appelle les quelque-part (ceux qui voient le monde depuis quelque part, les Somewheres), moins diplômés, plus enracinés et valorisant davantage la sécurité, la famille, les attachements aux groupes locaux et nationaux.

Les n’importe-où sont souvent à l’aise avec les changements sociaux, car ils ont des identités prétendument « choisies », une assurance fondée sur leurs succès académiques et professionnels qui leur permet de s’adapter à presque tout et partout. En revanche, les quelque-part ont des identités « assignées » liées à un territoire ou à un groupe d’appartenance, ce qui explique leur relative réticence aux changements sociaux rapides.

On pourrait considérer cette opposition comme binaire, mais il existe, selon moi, un large groupe d’indécis partagés entre ces deux visions du monde (environ 25 % de la population).

Il y a aussi une grande diversité au sein des n’importe-où et des quelque-part. Il faut garder à l’esprit que les n’importe-où ne comptent pas que les élites urbaines ou cosmopolites ; ils représentent à peu près un quart de la population et beaucoup d’entre eux mènent une vie ordinaire. Cependant, il y a un sous-ensemble de n’importe-où plus extrémistes que j’appelle les

villageois globaux (environ 5 % de la population). Il y a aussi un sous-groupe de quelque-part plus radicaux que j’appelle les autoritaristes durs (de 5 à 7 % de la population).

J’ai inventé ces étiquettes, mais je n’ai pas inventé les réalités qu’elles désignent. Ces groupes de valeurs ne sont pas les mêmes selon les pays et ont des frontières poreuses qui évoluent dans le temps. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont très visibles au Royaume-Uni, notamment dans les British Social Attitudes Surveys. Ces ensembles recoupent pour une part les différences de niveau social tout en ne s’y réduisant pas. Les quelque-part sont assez divers socialement alors que les n’importe-où sont presque tous issus des classes moyennes supérieures ou des classes aisées.

Pourquoi cette division a-t-elle émergé de façon si notable ? Tout d’abord en raison de l’importance croissante des facteurs culturels. Les facteurs socio-économiques et le vieux clivage gauche/droite demeurent significatifs mais sont de plus en plus éclipsés par les problématiques de sécurité et d’identité, fruits de la grande ouverture culturelle et économique de nos sociétés ces dernières décennies. Ensuite, la croissance rapide du nombre de n’importe-où en raison de la massification de l’enseignement supérieur a déséquilibré le système. Les n’importe-où sont devenus dominants. Tous les principaux partis politiques (à l’exception des populistes) sont dominés par les priorités et les opinions des n’importe-où. Ils dictent leur politique, en tout cas en Grande-Bretagne.