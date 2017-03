"Citoyen d'honneur" : un très beau thème, traité avec intelligence, profondeur et respect de la complexité des choses

CITOYEN D’HONNEUR – El Ciudadano ilustre (2016 – 1H57’)

Argentine. Couleur. Comédie de Mariano Cohn et Gaston Duprat. Avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Nora Navas, Manuel Vicente, Belen Chavanne, Marcelo d’Andrea, Gustavo Garzon, Julian Larquier, Nicolas de Tracy…

Sortie le 8 mars 2017

LES REALISATEURS

Gastón Duprat et Mariano Cohn se rencontrent en 1993 à Buenos Aires lors d’un festival dédié à la vidéo expérimentale. Gastón Duprat, alors âgé de 24 ans, est membre du jury, et Mariano Cohn, tout juste 18 ans, présente un court métrage en compétition. Ils décident de travailler ensemble, rejoignant le cercle fermé des duos, depuis les frères Dardenne jusqu’aux Taviani. Multipliant les supports de production et de diffusion, ils réalisent en 1999 un des tous premiers programmes de télé-réalité au monde, Televisión Abierta, qui invite le public argentin à créer lui-même les contenus qu’il veut voir diffusés.

Quatre ans plus tard, ils imaginent pour la ville de Buenos Aires une chaîne culturelle qu’ils baptisent Ciudad Abierta, occasion pour eux de travailler à de nouveaux concepts dans le domaine de la communication de masse. En 2012, ils créent une nouvelle chaîne de télé publique pour la province de Buenos Aires. Leur carrière sur grand écran démarre en 1983 avec Yo Présidente, panorama sur plus de 20 ans d’histoire politique en démocratie. Ils passent à la fiction en 2006 avec L’artiste. En 2007, L’homme d’à côté, filmé dans le seul et unique immeuble construit par Le Corbusier sur le continent américain, suscite l’intérêt mondial. Récompensé au Festival de Mar del Plata, il remporte le prix de la meilleure photo à Sundance en 2010. Ils enchaînent avec Querida voy a comprar cigarillos y vuelvo en 2011, reviennent au documentaire avec Civilizacion en 2013 et Living Stars en 2014. En 2016, présenté à la Mostra de Venise 2016, Citoyen d’Honneur, leur 4ème long-métrage, remporte la Coupe Volpi du meilleur acteur pour Oscar Martínez et enregistre plus de 600.000 entrées dans son pays d’origine, ce qui en fait le 4ème plus gros film argentin de l’année, plus qu’Inséparables, remake local d’Intouchables, dans lequel Oscar Martínez incarne le personnage joué par François Cluzet. Citoyen d’Honneur représentait l’Argentine aux Oscars 2017.

THÈME

Cinq ans après avoir été le premier écrivain argentin à recevoir le Nobel de littérature, Daniel Mantovani, qui n’a plus rien écrit depuis et a refusé toutes les sollicitations (conférences, inaugurations, etc.), reçoit une lettre du maire de Salas, son village natal, l’invitant à venir présider diverses commémorations 4 jours durant. Parti depuis 40 ans sans jamais y avoir remis les pieds, s’étant inspiré des lieux et habitants pour ses romans, Daniel décide de s’y rendre seul, malgré les inquiétudes de son agent Nuria. A juste titre, comme il va pouvoir s’en rendre compte !…