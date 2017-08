Chute libre dans les sondages : l’étrange destin commun de Donald Trump et Emmanuel Macron

Atlantico : Pour l'un et l'autre Président, quels ont été les causes de leur érosion dans les sondages, et quels sont les électorats concernés par ce retournement de popularité ?

Bruno Cautrès : Dans le cas d’Emmanuel Macron, on peut évoquer une première donnée très importante du sondage Yougov : dans la vague précédente de l’enquête, datant d’il y a un mois, la proportion de ceux qui déclaraient de ne pas savoir s’ils avaient une bonne ou mauvaise opinion sur l’action d’Emmanuel Macron et sur son programme étaient près de deux fois plus importante qu’aujourd’hui. On voit qu’une part non-négligeable des électeurs était hésitante et que cette hésitation s’est transformée en opinion négative.

Mais on voit également dans cette même enquête que la progression des opinions négatives se fait dans tous les segments de l’électorat à l’exception du centre, et encore. Les causes en sont multiples mais en regardant de près les données de ce sondage très détaillé, on voit que le premier tour de la présidentielle est en train de se rappeler à nous : seuls 20% des personnes interrogées sont d’accord avec l’opinion selon laquelle « le gouvernement protège les intérêts des personnes comme moi » ; de même, seuls 28% sont d’accord avec l’idée que «la société que prône le gouvernement est globalement celle dans laquelle je souhaite vivre ». Ces données sont plus inquiétantes pour Emmanuel Macron et le gouvernement que les chiffres de popularité. Elles nous rappellent avec force qu’une large partie de notre pays n’est tout simplement pas d’accord avec l’agenda et l’horizon des réformes voulues par le chef de l’Etat, ce que nous savons en fait depuis le soir du premier tour de la présidentielle…Su ce terreau, il semble commencer à s’installer un écart entre la réalité de ce que vivent plusieurs segments de l’électorat (seniors qui s’inquiètent pour les retraites, salariés du secteur public mais aussi travailleurs précaires et pauvres qui ont le sentiment qu’on ne pense qu’aux riches) et la communication présidentielle.

Jean-Éric Branaa : La situation de Donald Trump défie toutes les règles observées jusqu’alors : ce n’est pas un président très bien élu, puisqu’il n’a pas réussi à obtenir le vote populaire et qu’il a commencé son mandat avec une côte de popularité autour de 44% (sur une moyenne des sondages). L’érosion a été limitée dans son cas puisqu’il s’est stabilisé autour de 40% assez rapidement. Cependant il a connu une très forte hausse parmi ceux qui le rejettent : ceux-là étaient également autour de 44% en début de mandat et la progression a été rapide jusqu’à atteindre 58% aujourd’hui.

Ceux qui s’opposent ouvertement à Donald Trump choisissent de sortir de l’observation d’une moyenne pour ne rapporter que les sondages les plus défavorables. Ces derniers oscillent entre 38% et 36%. Ceux qui lui sont au contraire favorables remarquent que le taux de satisfaction reste très haut chez les Républicains, et se contentent généralement de cela. Tous cependant laissent de côté cet aspect des choses qui pourrait potentiellement peser lourd dans l’avenir : le président n’a quasiment aucune marge de progression. Or, ça, c’est plutôt inédit et c’est à surveiller.