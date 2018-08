Chute des cours de l’Or : comment le métal jaune est en train de perdre son rôle de valeur refuge

Michel Ruimy : Le prix de l’once d’Or n’a cessé de baisser depuis le début de l’année. En chutant d’environ 10%, il a touché son plus bas niveau depuis près de 8 mois voire plus, depuis pratiquement 2 ans.

En effet, jusqu’à présent, l’Or nous avait habitués à jouer son rôle de « valeur refuge ». Or, contrairement à toutes les règles de marché, alors que nous sommes en pleine « guerre » commerciale, en situation de vives tensions avec des pays émergents, comme la Turquie, l’Argentine, le Brésil et l’Ukraine, et en pleine crise politique en Europe, je pense à la crainte d’un Brexit dur et à la situation italienne, l’Or n’en profite pas car, depuis quelques mois, le métal précieux est notamment sous pression de ventes spéculatives.

Les grands fonds spéculatifs sont, en effet, totalement sortis du marché de l’Or car celui-ci est moins rentable du fait de l’atonie des cours. Les dernières statistiques de la Commodity Futures Trading Commission aux Etats-Unis montrent que les investisseurs sont peu nombreux à envisager une remontée du cours de l’Or. Ils délaissent même les fonds indiciels cotés, adossés à l’Or.

Comme d’habitude, on trouvera des explications a posteriori. Mais comme d’habitude aussi, elles ne sont guère convaincantes. La hausse du dollar américain pèse mécaniquement sur l’Or puisque ce métal est libellé dans cette devise. De même, l’élévation des taux d’intérêt américains, dans un environnement macroéconomique où le taux d’inflation rebondit mais reste encore sous contrôle et, même parfois, trop bas dans certaines zones géographiques comme le Japon ou l’Europe, rend l’Or moins attractif. Tout ceci se traduit par un niveau de demande d’Or qui est au plus bas depuis la crise financière de 2008. Seules, les banques centrales restent acheteuses, démontrant la pertinence de l’Or en tant qu’actif stratégique pour les investisseurs institutionnels.

Dans un passé récent et un présent imparfait, nous pourrions avancer une autre raison : le rôle particulier que ce métal joue dans l’économie bancaire turque. La banque centrale turque, un des plus gros acheteurs d’Or dans le monde en 2017, autorise, en effet, les banques commerciales à remplir leurs exigences en matière de seuils de réserves obligatoires à l’aide de métal jaune. Le système bancaire turc dispose ainsi d’importantes quantités d’Or qu’il peut vendre pour soutenir la livre turque, qui a perdu près de 45% depuis le début de l’année. La pression baissière sur l’Or pourrait également s’expliquer par des cessions qu’auraient pu effectuer la banque centrale.