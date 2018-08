Christophe Colomb : "J’ai navigué pour vivre avant de réaliser que je vivais pour naviguer"

Bien sûr, ces entretiens sont imaginaires, mais qui n’a pas rêvé de rencontrer ceux qui ont le plus contribué à changer le monde? Très souvent, ils n‘étaient ni de droite, ni de gauche. Parfois, leur origine ou leur nationalité les gênaient. Mais leur point commun, ce qui les passionnait, les rassemblait, c’était le bien public. Comment contribuer à construire un monde meilleur, plus confortable, plus visible et plus sécurisé ?

Ils étaient aventuriers, explorateurs, médecins, ingénieurs. Ils étaient tous inventeurs, de Christophe Colomb, lui qui a découvert l’Amérique à Marie Curie, en passant par Alexander Fleming, celui qui a découvert la pénicilline, l’inventeur de la médecine moderne, celui du micro processeur ou encore le baron Haussmann qui a construit le Paris moderne ...

et tant d’autres que nous découvrirons au fur et à mesure.

Alors bien sur, ce rêve de rencontrer des personnages aussi importants n’est qu‘un rêve d’enfant ou de journaliste. Mais comme nous nous devons de respecter la vérité de l’Histoire, ces entretiens ont été reconstitués sur la base de ce qu’ils ont laissé comme écrits ou comme témoignages. Une façon comme une autre de visiter l’Histoire en entrant pas la petite porte de leur propre histoire.

Christophe Colomb « J’ai navigué pour vivre et j’ai vite réalisé que je vivais pour naviguer, pour explorer »

Les entretiens des plus grands inventeurs de l'Histoire nous ont fait commencé par Christophe Colomb. Pourquoi ? Parce que c’est un personnage de roman. Comme Monte Cristo, à qui il ressemblait étrangement, il aurait pu être inventé par Alexandre Dumas. Il était de cette trempe-là.

Christophe Colomb s’est rendu célèbre pour avoir découvert le Nouveau Monde, c’est à dire l’Amérique, en 1492 alors qu’il cherchait la route des Indes. Le doute persiste sur ses véritables origines, bien qu’il soit né en Italie en 1451. Etait-il juif ? Pourquoi écrivait-il toujours en espagnol, alors qu’il est né en Italie ? Il existe autant d’hypothèses que de pays (Italie, Portugal, Espagne, Corse) voulant s’attribuer la gloire du grand navigateur.

Christophe Colomb a organisé et piloté quatre expéditions vers le Nouveau Monde et a été le premier explorateur à faire connaître la culture indigène par la colonisation et par ses récits. Epuisé par ses voyages, il s’éteint en 1506 à Valladolid, en Espagne, dépossédé de ses privilèges acquis et ignorant jusqu’au nom du nouveau continent qu’il avait découvert.

Christophe Colomb, tout le monde vous connaît, on sait ce que vous avez découvert, l’Amérique bien sûr, mais on ne sait pas toujours dire d’où vous venez, vous. C’est une vraie querelle d’historiens ! Est-ce que vous pouvez nous éclairer ?

Christophe Colomb : Je suis italien, moi, un vrai de vrai, de Gênes! Alors, c’est vrai que j’ai un peu brouillé les pistes. Je m’entendais très bien avec les latins, j’ai navigué grâce aux espagnols et j’ai été marié à une portugaise, rencontrée pendant une de mes premières venues dans la péninsule ibérique.

En Italie, mes parents étaient tisserands, alors moi-même, j’ai manié le métier à tisser pour confectionner des tissus. Mais entendre parler chiffons toute la journée, je m’en suis lassé bien vite. J’étais fier de mes origines génoises, mais je voulais découvrir autre chose. Alors, je me suis mis à voyager. L’Europe d’abord, l’Irlande, les côtes africaines. Ca n’a pas toujours été facile. Mes parents étaient modestes certes, mais avaient une condition, une stabilité obtenue par le travail et mon père était fier de pouvoir me la transmettre, moi, l’aîné de ses enfants. Il a donc fallu que je me révolte contre ce que je considérais comme un devoir : prendre la suite de mon père. Les noms d’oiseaux ont volé, mais j’ai gagné ma liberté. J’ai navigué pour vivre et j’ai vite réalisé que je vivais pour naviguer. Pour explorer.

Avant d’être téméraire, il faut simplement être instruit. Vous étiez de ceux qui défendaient l’idée que la Terre était ronde. Comment vous instruisiez-vous ? Vous avez fait des études?

Christophe Colomb : J’avais, par mes parents, reçu une éducation assez élémentaire. J’ai approfondi moi-même, de manière autodidacte, les points qui représentaient de l’intérêt à mes yeux. On peut beaucoup apprendre par soi-même, vous savez. J’ai beaucoup lu, et j’ai navigué. Bref, j’ai vécu, il m’est arrivé plusieurs fois de faire naufrage. Mais la première fois que j’ai vu des universitaires, c’était pour leur soumettre mon projet de naviguer sur l’océan, et eux m’ont pris pour un demeuré. Donc je n’ai jamais été très ami avec ces gens-là.

Revenons justement à cette idée folle. Comment vous est venu le projet de traverser la « Mer Océane », comme vous disiez à l’époque, l’Atlantique, sans aucune certitude de toucher terre à un moment ou un autre ?

Christophe Colomb : Tous ces grands maîtres que je m’étais donné m’ont inspiré. Ils ont agi sur moi comme des guides, des mentors. Et en mettant bout à bout toutes leurs recherches, j’ai reconstitué le puzzle.

Erasthothène, le plus ancien, l’égyptien. Plus d’un millénaire avant moi, ce formidable génie avait estimé la circonférence de la Terre à 39 375 kilomètres. Avec un chameau, le phare d’Alexandrie et quelques hypothèses, il ne s’est trompé que de 7000 kilomètres ! Claude Ptolémée, ensuite, chez les Romains. C’était un formidable astronome et géographe, c’est lui qui a tout cartographié et beaucoup d’explorateurs après moi se serviront encore de ses recherches. D’après ses tracés, qui n’étaient pas exacts - on les a bien sûr corrigés par la suite - l’Océan Atlantique ne semblait pas si long à traverser. Il avait très bien cartographié l’Europe, l’Afrique et l’Asie mais ne connaissait pas l’Amérique. Je ne peux pas lui en vouloir. Son apport a tellement été immense. Pour avancer, il faut savoir se tromper.

Selon lui, donc, l’autre rive la plus proche était celle de l’Asie. Cette terre avait été découverte par la route orientale, en contournant le continent africain. Marco Polo avait décrit ce monde nouveau et terriblement différent du nôtre dans son Livre des Merveilles. Il avait pris le soin d’évoquer du Japon, qu’on appelait Cipangu, mais qui n’était encore qu’un mythe, jamais découvert par les européens.

Du coup, personne n’avait osé le faire avant moi mais j’ai voulu rejoindre cette île par la route occidentale, en traversant l’océan. Mais toujours des oiseaux de mauvais augure qui disaient que c’était impossible.