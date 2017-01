Christiane Taubira pense que la droite a gagné la guerre idéologique alors que la victoire est encore loin

Atlantico : "Elle (la gauche) s’est soumise à l’hégémonie culturelle de la droite, au sens où l’a analysée Gramsci, en adoptant ses codes et son langage". Cette déclaration, de Christiane Taubira a été publiée das un entretien donné à l'hebdomadaire "Le 1" Pensez vous que l'ancienne garde des sceaux a raison de faire cette affirmation ?

Maxime Tandonnet : Mme Taubira fait probablement allusion à la fracture qui fut à l'origine de son départ du gouvernement. Il est vrai qu'en faisant du thème de la déchéance de la nationalité un axe fort de leur politique, après les attentats de Paris le 13 novembre 2015 , le chef de l'Etat et le gouvernement ont repris un thème qui se rattache plutôt à l'idéologie de droite. Au-delà, Mme Taubira pense peut-être à la politique de maîtrise de l'immigration, revendiquée par la gauche au pouvoir voire le discours sécuritaire.

Dans le domaine économique, elle pense aussi à la "politique de l'offre" et au "pacte de responsabilité" en faveur de l'entreprise.

La vérité, c'est que la clivage gauche/droite s'efface devant le clivage responsabilité/démagogie, au-delà des postures et de la communication. Une fois aux affaires, dans des sociétés ouvertes sur l'Europe et sur la mondialisation, sauf à déclencher un cataclysme, le parti au pouvoir est contraint de se soumettre aux réalités. Que serait une vraie gauche aux yeux de Mme Taubira? Le renoncement à la maîtrise des flux migratoires? La fin de la répression de la délinquance? La suppression de l'entreprise privée? De fait, une partie de la gauche est tentée par cette fuite en avant en proposant les "32 heures" et le revenu universel qui aboutirait à sortir d'une société de travail pour entrer dans un système d'assistanat généralisé. On entrerait alors dans une logique d'autarcie, de repli et d'effondrement de la société française. Dès lors que la gauche accepte de gouverner, elle doit se rallier à une logique de responsabilité et adapter son discours aux réalités d'un monde ouvert.

Pour autant, comment expliquer que la vraie pensée de droite, qu'elle soit conservatrice ou économiquement libérale est pourtant contestée par le système médiatique français en permanence?

Il existe une pensée dominante dans le monde médiatique, en particulier le service public radio-télévision qui semble héritée de la révolte de mai 1968 et de son mot d'ordre: "il est interdit d'interdire". Elle correspond aussi au monde issu de la fin du communisme, en 1990, qui fait de l'individualisme, de l'argent roi, et du libre arbitre, les valeurs suprêmes du monde occidental. L'autorité, l'Etat, la nation, les frontières sont considérées comme les péchés suprêmes. On prône une société de l'individu roi, du consommateur, le rejet des contraintes, les minorités contre l'unité nationale. Toute vision qui ne correspond pas à cette approche, est qualifiée de réactionnaire ou populiste, vouée aux gémonies, diabolisée. Il est difficile de dire si cette idéologie dominante est vraiment de droite ou de gauche. Elle se dit de gauche, mais de fait, elle est à l'opposée des valeurs traditionnelles de gauche, axées sur le collectif, la nation et l'étatisme. Cette vision prédomine aujourd'hui dans les médias. Il y a des exceptions toutefois, à l'image de Yves Calvi ou de quelques autres grands journalistes qui conservent leur liberté de pensée et leur indépendance.