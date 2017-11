La chouette Hulotte et Bételgeuse, compagnons idéales de vos nuits d'insomnie

Emmanuel Macron a donc nommé Éric Lombard comme Directeur général de la Caisse des Dépôts et des consignations, mais personne ne sait précisément avec quelle mission.

Lors des discussions visant à former une nouvelle coalition pour gouverner, la CDU-CSU s'est retrouvée écartelée entre deux partenaires bien turbulents.

C'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Et il parait que ça a des vertus apaisantes…

Le Panorama de la Santé pour 2017 de l'OCDE analyse les performances du système sanitaire français et montre que la France réalise, et de loin, la meilleure performance de l'OCDE en matière d'accessibilité aux soins.

Ce Dictionnaire du conservatisme évoque des hommes (De Gaulle ou Proudhon) comme des valeurs (Équilibre ou Honneur), des moments historiques (monarchie de Juillet ou Révolution) comme des institutions (Institut ou Sénat), des perspectives futures (développement durable ou transhumanisme) comme des mythes (Antigone ou Père). Extrait du livre "Le dictionnaire du conservatisme" de Christophe Boutin, Frédéric Rouvillois et Olivier Dard aux éditions du Cerf (1/2).

« Progrès », « laïcité », « travail », « identité » : autant de mots dévoyés après qu’ils sont passés dans le langage politique et médiatique. Natacha Polony les a traqués pour mieux montrer comment ce nouveau langage contribue au conditionnement de la pensée. Bien sûr, les mots et les rites démocratiques sont préservés, mais ils sont vidés de leur substance. Extrait de "Changer la vie" de Natacha Polony, aux éditions de L'Observatoire (1/2).

"Moi, serial killer" réunit pour la première fois en un volume des confessions, des textes autobiographiques, des nouvelles, des dessins, des peintures, inédits ou rares, de tueurs en série, de meurtriers de masse et autres criminels, qu’ils soient français ou étrangers. Ces récits sont rassemblés, traduits, préfacés et commentés par Stéphane Bourgoin. Extrait de "Moi, serial killer", de Stéphane Bourgoin aux éditions Grasset (1/2).

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Tunisie : “Les USA ont augmenté de 30% leur assistance militaire et au développement », selon leur secrétaire d’Etat adjoint

Djohr est une illustratrice et graphiste.

