Choisir la France, c'est renoncer à Marine Le Pen

Pourquoi notre pays est-il tant aimé par tant de citoyens du monde, respecté et écouté sur l’arène international et parfois même source d’inspiration pour nos voisins les plus proches et pour le reste du monde ? C’est parce que la France est la mère patrie de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, trois devises fondatrices de sa République et inscrites sur ses frontons depuis voilà plus de deux siècles. Trois devises reprises hier et encore aujourd’hui par d’autres nations dans le monde. La République, harcelée, malmenée ou déviée parfois de ses valeurs fondatrices par ses ennemis de l’intérieur ou de l’extérieur, s’est sans cesse élevée à la hauteur des enjeux du contexte et du mythe qu’elle incarnait.

Si le clivage droite-gauche structure depuis longtemps le débat et les alternances politiques en France, il est absurde de réduire la République et la France à ce clivage. Car, depuis sa fondation, la République a toujours été ce bien commun de tous les Français, un bien partagé aussi avec ceux venus d’ailleurs qu’elle accueille et qu’elle intègre dans son creuset. Pour nous tous, quelles que soient nos origines sociales et culturelles ou celles de nos parents, la République est ce lieu pacifique, démocratique et fraternel qui nous unit, nous protège et nous trace un avenir commun. Depuis sa fondation, la République n’a eu de cesse d’être vigilante et pédagogue, de se défendre contre ses ennemis, de refuser les compromissions infâmes de certains et de combattre les mouvements extrémistes, sur sa gauche comme sur sa droite.

Les Français ont donné lors du premier tour de l’élection présidentielle un grand coup de pied dans la fourmilière, éjectant du second tour les deux grands partis, Les Républicains et le Parti socialiste, qui polarisaient le champ politique et qui gouvernent la France en alternance depuis plus de cinquante ans. Presque la moitié des Français a voté pour les partis extrêmes de tous bords, rejetant ainsi la continuité du vieux « bipartisme français », fondé sur un clivage droite-gauche devenu suranné et usé par tant de promesses non tenues et d’incapacités à répondre aux défis auxquels est confronté notre pays depuis quarante ans.

Oui, nous n’avons pas su ou pu répondre aux difficultés des Français et de tous ceux qui vivent en France. Ceux qui souffrent de la crise économique, de l’impact d’une mondialisation mal préparée et mal gérée, des failles des règles de concurrence et de solidarité dans l’espace européen, de la perte de vitesse de notre outil industriel et agricole, du chômage, de la précarité, des discriminations, des inégalités sociales et de la relégation territoriale. Nous n’avons pas su répondre non plus à ceux qui n’ont pas encore été touchés mais qui ont peur de perdre leur emploi, leur métier, leur outil de travail, leurs revenus ou leur patrimoine, peur d’être déclassés, peur pour leur avenir et celui de leurs enfants. Jamais les Français ne se sont sentis si vulnérables et pessimistes sur leur avenir, si exaspérés et révoltés contre l’impuissance des politiques à répondre à leurs attentes et aux défis du temps. Jamais les Français n’ont paru si tentés par les égoïsmes individuels et catégoriels, si manipulables par les extrêmes qui exploitent leurs peurs, exacerbent leurs frustrations et leur font miroiter de faux espoirs.