Les Chinois accusent les jeux vidéo d’être responsables de l’explosion de myopie qui frappe l’Asie. Pour les scientifiques, ça n’est pourtant pas si évident

Atlantico : Les jeux vidéo sont-ils vraiment à blâmer pour la mauvaise vue ? Existe-t-il un lien de corrélation directe ou de relation claire entre le temps passé à l'écran et le développement de la myopie ?

Dominique Brémond-Gignac : Le problème est d'avoir une démonstration scientifique. C'est là où les choses pêchent car c'est très difficile de prendre des enfants, de les mettre devant des écrans ou pas pendant une certaine période de temps et vérifier après qui est le plus myope.

Ce n'est pas vraiment une façon très éthique de faire.

Ce que l'on sait c'est que le temps passé à l'intérieur est un temps qui entraîne plus de myopie que le temps passé à l'extérieur.

Par exemple, selon une étude chinoise, les enfants qui vivent dans les villes en Chine sont plus myopes que les enfants qui vivent à la campagne et qui sont plus souvent à l'extérieur. Après l'on a vérifié si l'on pouvait faire une corrélation avec le sport et avec le sport en extérieur. Quand ils font du sport en intérieur, comme du pingpong, l'effet anti-myopie n'existe pas. D'où l'intérêt d'être à l'extérieur.

L'épidémie de myopie que l'on a en France qui est évidemment moindre par rapport aux pays asiatiques car les enfants passent globalement plus de temps à l'extérieur.

A liaison directe est donc compliquée à établir entre les jeux vidéo et la myopie. Ce qui est certain aussi c'est qu'il y a beaucoup d'études sur la lumière bleue qui ont été conduites qui seraient nocives pour la vue. En ce sens les jeux vidéo, du fait qu'ils soient sur écran sont mauvais pour la vue. Mais c'est à cause de la lumière bleue. Maintenant l'impact exact est difficile à mesurer.

Quelles sont vos recommandations pour réduire les risques de myopie chez les enfants ?

Il y a déjà dix ans en Chine les pédiatres recommandaient aux parents de ne pas mettre en contact les enfants avec les écrans avant l'âge de deux ans. Blâmer l'industrie des jeux vidéo permet d'alerter les parents sur le fait que les enfants ne devraient pas se retrouver trop longtemps devant les écrans. Evidemment cela permet certainement de soutirer un peu d'argent pour le faire rentrer dans les caisses de l'Etat chinois. Et ce n'est pas forcément une mauvaise choses car cela permettrait de lutter contre un vrai problème de santé publique.

Existe-t-il un traitement pour lutter contre la myopie

Aujourd'hui avec de la Propine 001 on arrive à freiner le phénomène. C'est ce que j'utilise chez mes petits patients. A Singapour beaucoup d'enfants sont déjà traités, pris en charge de cette manière car deux grosses études ont montré l'efficacité de ce traitement. Après , et encore plus à Singapour, c'est très difficile de parler d'hygiène de vie aux parents vu la densité de la ville et la difficulté d'avoir des activités en extérieur.