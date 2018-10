Chine, Turquie, Inde : les nouvelles puissances économiques sont-elles frappées par la folie des grandeurs ?

Atlantico : L'édification de ces monuments, est-elle liée à l'envol économique de ces pays où s'agit-il d'un symbole de puissance, d'un message envoyé au monde ?

Jean-Joseph Boillot : Il y a un peu des deux. Puisque, d'une part, vous n'avez la possibilité de vous lancer dans la construction de ces travaux gigantesques - et ça valait également pour l'Égypte des pharaons - que si vous avez les moyens économiques d'investir des centaines de millions d'heures de travail ou de dollars dans ces projets. C'est donc bien un reflet de la croissance économique forte de ces trois pays, notamment au moment de la prise de décision d'investir dans de tels projets, c'est à dire il y a une dizaine d'années.

En même temps, si on se lance dans ce type de constructions, c'est qu'elles ont une valeur symbolique, y compris lorsqu'il s'agit d'entreprises privées. Ce fut le cas aux États-Unis, dans les années 1920, où ont été édifiées les plus hauts gratte-ciels du monde : l'Empire State Building, par exemple, ou encore la banque de Manhattan. Il s'agissait là du symbole de la fortune de groupes industriels et financiers, notamment pour ce qui est des Rockefeller. Dans le cas des pays cités dans la question, il s'agit soit de capitalisme d'État, soit de pays où le rôle de l'État est essentiel. Il y a donc ici l'expression d'un symbolise de puissance.

Les deux notions sont donc liées. La question posée, en revanche, est de savoir si ce symbole de la puissance, qu'elle soit privée ou publique, a un effet positif ou négatif sur l'économie. Là, on observe deux phénomènes importants, déjà observés à l'échelle de l'Histoire. D'une part, l'observation de Andrew Lawrence à la fin des années 1990 qui a conduit d'ailleurs à l'élaboration d'un fameux "Skyscraper Index". Alors analyste immobilier, il observe que les records absolus de hauteur de tours sont suivis de récessions en général et donc apparaissent comme de bons prédicateurs de crises économiques et financières. Si cette théorie est discutée en ce qui concerne la corrélation, elle n'est pas discutable au sens de l'observation, comme l'a montré l'histoire : la crise de 1929 intervient par exemple au moment où des records de gratte-ciels sont battus ; les tours Petronas, en Malaisie, se terminent a peine que la crise asiatique de 1997 va frapper le pays et toute la région ; la tour Taipei 101, dans la ville éponyme, à Taïwan se termine au moment de la bulle financière du début des années 2000. Enfin, signe des temps, le projet de l'Arabie Saoudite d'édifier la tour la plus haute du monde (1 km de hauteur) voit le jour en 2014 et vous voyez l'évolution du Royaume...

Il y a donc bien une relation entre la puissance économique qui va, à un moment donné, être investie dans des symboles de puissance relativement improductifs et les crises économiques.

Autre phénomène, lui aussi d'actualité : celui décrit par Albert Hirschman et qui remarque que c'est dans les moments où tout semble le plus facile que l'on commet les plus grosses bévues ou qu'on fait les investissements les plus irrationnels, et qu'interviennent alors des crises économiques totalement imprévues.

Dans la période actuelle, le lien passe moins par l'envol de la croissance économique que par l'excès de liquidités dans le monde entier depuis une bonne dizaine d'années. Cela, ajouté à des taux d'intérêt négatifs, a conduit des pays émergents à rentrer dans un nouveau cycle de surendettement et à entreprendre des projets pharaoniques qui vont, probablement, être des sources de crise économique au moindre retournement des taux d'intérêt. C'est ce qui se produit déjà en Turquie, en Inde aussi d'ailleurs avec des portefeuilles de mauvais prêts dans les banques très inquiétant, tandis que la Chine essaie de les mettre sous le tapis.