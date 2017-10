La Chine se dote d’un empereur aux pouvoirs exorbitants et aux ambitions démesurées. Mais comment nous en protéger ?

Jamais depuis Mao Tse Toung, un président chinois n’aura acquis autant de pouvoir. Le 19ème congrès du parti communiste s’est achevé pour lui en apothéose avec un pouvoir absolu sur tous les rouages de la gouvernance. Xi Jinping a obtenu comme Mao, d’inscrire sa pensée dans la Constitution, ce qu’aucun empereur n’avait réussi à faire depuis la mort du grand timonier.

Xi, qui avait été obligé de composer avec certains de ses adversaires lors de son premier mandat, se retrouve seul aux manettes avec la possibilité de nommer des hommes à lui au comité central du parti communiste et au bureau politique avec l’ambition de mettre d’ici 2022 la Chine au centre du monde.

En clair, il a promis aux participants du 19ème congrès que la Chine serait le pays le plus puissant du monde. Plus puissant en terme démographique. Plus puissant en terme économique. Le plus puissant financièrement et (ce qui paraît plus compliqué) en terme militaire.

En attendant, le nouvel empereur s’est organisé pour contrôler l’ensemble de la société, supprimer tous les foyers de corruptions, tous les contrepouvoirs et neutraliser internet et les réseaux sociaux.

En contrepartie, il promet à son peuple de bénéficier du progrès économique et social, il lui promet des lendemains radieux et idylliques, il promet la paix et la protection, il promet même une révolution verte pour empêcher la Chine d’être menacée par la pollution et la raréfaction des matières premières.

A partir de ce sacre, les occidentaux ne se posent que deux questions basiques :

Un : Faut-il croire à ce scénario qui ferait de la Chine le pays le plus puissant du monde ?

Deux : Face à ce bulldozer qui déborde des frontières, comment faut-il s’en protéger ?

Premier point : il faut évidemment croire à la réalité de ce scénario. Il est même assez auto-réalisateur. Pour les chinois, le scénario ne fait aucun doute. La Chine a les moyens de devenir l’économie la plus puissante du monde. Son impressionnante démographie l’oblige à développer une stratégie offensive. Avec 1,4 milliards habitants, la Chine dispose d’un réservoir à main d’œuvre pas chère de près d’un milliard d’individus qui n'ont besoin que d'un bol de riz par jour, mais qui ont une soif de progrès économique insatiable.

XI a promis de réaliser leur rêve. Mais par ailleurs, la Chine a déjà près de 400 millions d’habitants qui vont constituer très rapidement une classe moyenne et qui vont se mettre à consommer comme des occidentaux.

L’usine du monde peut continuer à tourner encore longtemps et fournir à l'occident l'essentiel des produits de consommations ou d’équipements courants (textile, objets moulés ou manufacturés, électronique, meubles et sans doute voiture) qui sont déversés dans nos hypermarchés à des prix qui défient toute concurrence.

Mais d’un autre côté, la Chine offre aux occidentaux des marchés dont ils ne peuvent plus se passer pour tirer leur propre croissance avec des produits un peu plus sophistiqués que les chinois ne savent pas fabriquer, mais qu’ils apprennent à concevoir.