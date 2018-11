La Chine engage sa bataille du haut de gamme

Le pays pourrait devenir vieux avant d’être riche, la faute à une démographie déclinante. Il pourrait surtout être supplanté par d’autres pays émergents comme l’Inde qui peuvent compter sur des coûts salariaux plus faibles et une population active en forte croissance. La Chine souffre également d’une mauvaise orientation de son épargne.

La population de plus de 60 ans est passée de 11 à 17,5 % de la population totale de 2002 à 2018. Elle atteindra près de 24 % en 2030, soit un taux comparable à celui rencontré au sein des pays de l’OCDE.

La population active stagne depuis 2011 et devrait commencer à baisser en 2020. La hausse de l’emploi qui était de 4 % par an jusqu’en 2014 n’est plus aujourd’hui que de 1 %.

Une grande partie de l’épargne chinoise serait dans les faits mal orientée. Le taux d’épargne atteint 45 % du PIB contre 23 % au sein de l’OCDE mais cette épargne est de plus en plus préemptée par la construction, secteur dégageant de faibles gains de productivité. L’investissement en construction est passé de 25 à 32 % du PIB de 2008 à 2018.

Pour contrer les effets du vieillissement et de la concurrence des autres pays émergents, la Chine n’a qu’une possibilité, la montée en gamme. Les autorités chinoises sont conscientes que pour endiguer un recul programmé de la croissance, seule une réorientation de l’économie sur l’innovation et le haut de gamme est possible. Cela suppose d’importants efforts dans le domaine de l’éducation et de la recherche. À court terme, une telle politique pourrait accroître l’endettement et fragiliser financièrement l’économie.

Les dépenses de recherche ont doublé en Chine en une dizaine d’années quand elles stagnent en occident. Le Gouvernement chinois mise sur l’intelligence artificielle, sur l’aéronautique et l’espace.

Pour accroître sa production dans le haut de gamme, un important effort a été entrepris pour améliorer le niveau de formation des actifs. Ainsi de 2002 à 2014, la proportion de personnes ayant une formation supérieure au sein de la population active est passée de 8 à 18 %.