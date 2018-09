La Chine dépasse les Etats-Unis sur la recherche scientifique… et l’Europe continue sa petite dépression dans son coin

Atlantico : Comment expliquer l'essor de la Chine dans ce domaine ?

Laurent Alexandre : La Chine a d'ores et déjà beaucoup de publications bien qu’elle n’ait pas encore autant de grandes publications que les Etats-Unis. Il demeure une petite différence qualitative, ce qui est normal étant donné que la puissance chinoise est très récente. En 1980, il n’y avait quasiment rien, sauf en physique nucléaire.

La Chine a donc construit sa capacité de recherche et développement très rapidement.

Aujourd’hui, quantitativement parlant elle est presque au niveau américain. A l’heure actuelle, les dépense de recherche et développement chinoises tutoient celles des Etats-Unis et devraient les dépasser d’ici 2020 (en dépense globale de recherche et développement on arrive à 500 milliards par an pour la Chine). Ainsi, quantitativement la chine a progressé de manière extraordinaire .

Qualitativement, elle a également progressé très rapidement mais elle n’est pas, à l’heure d’aujourd’hui, au niveau américain.

On accuse également régulièrement la Chine de copiage technologique, mais du copiage technologique tout le monde en a fait ! Prenez, Bill Gates et Steve Jobs, par exemple, tous deux ont piqué des idées développées précédemment en 1968 par Douglas Engelbart. Il n’y avait pas une de leurs idées qui n’était pas tirée de ses travaux.

En recherche, chacun fait de l’espionnage, essaye de récupérer les idées des autres en les améliorant. Un chercheur ne réinvente pas tout, avant tout, il regarde les publications des autres chercheurs. Et c’est parfaitement normal, un chercheur qui ne se tiendrait pas au courant des publications dans son domaine, serait un bien mauvais chercheur.

Donc effectivement, tout le monde se copie, tout le monde s’imite. La Chine, comme tout le monde, imite. Seulement, aujourd'hui elle développe également une vraie technologie originale. C’est la raison pour laquelle après les téléphones “designed in California” et “made in China” on commence à voir apparaître des téléphones et ordinateurs conçus et réalisés en Chine comme les Huawei.

Ainsi, après un rattrapage par l'imitation, on a aujourd’hui l'arrivée de vraies innovations. Le premier pays à avoir fait des modifications sur embryons, par exemple, c’est la Chine, l’année dernière. Il y a des tas de domaines dans lesquelles la Chine est innovante (en matière d’intelligence artificielle, de paiements via internet, d’application pour smartphone…).

En mai 2018 l'Indice de l'économie numérique et de la société (DESI) indiquait que les 28 pays de l'Union Européenne avaient très peu amélioré le nombre de diplômés en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Pourtant, l'Europe ne cesse de répéter qu'elle cherche à devenir avant-gardiste sur l'Intelligence Artificielle, et la data. Mais il semble y avoir encore beaucoup de chemin à parcourir. Comment expliquer ce retard ? Doit-on parler d'une dépression européenne ?

On a bien une dépression européenne, il faut s’avoir que l’Europe du sud ne fait quasiment pas de recherche (la Corée du Sud consacre 5% de sa richesse nationale à la recherche, l’Espagne et l'Italie c’est autour d’1% et la France 2,2%).

L’Europe investit trop peu en matière de recherche, elle forme trop peu d’ingénieurs et en plus, les meilleurs partent à l’étranger. En France, un chercheur de haut niveau, comme le patron du CNRS l’a révélé dans Le Figaro, ne gagne pas plus de 3 100 euros par mois, alors qu’une entreprise comme Google lui proposerait 20 à 30 fois plus sur le champs.

Donc nous ne payons pas assez nos chercheurs ni nos professeurs d’université. Un professeur de science à l’université, en fin de carrière, dernier échelon, en France, touche environ 6 200 euros par mois. Pour le même poste en Suisse, à l’université fédérale de Lausanne, c’est 303 milles euros par an.

Ainsi, puisque l’UE ne rémunère pas assez ses chercheurs et ses universitaires, on observe une fuite des cerveaux alors même, que le nombre de scientifiques de haut niveau est d'ores et déjà limité.