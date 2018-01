Chine : ces 7 diagnostics des élites occidentales qui se sont révélés totalement faux

Atlantico : A l'occasion de l'entrée de la Chine dans l'OMS à la fin de l'année 2001, mais également dans les phases ultérieures de son développement, ​de nombreuses prévisions avaient pu avoir lieu sur les effets de ce qui apparaissait comme une étape décisive du processus de mondialisation. Après 15 années, quel bilan peut on dresser des à priori suivants, celles ci révèlent elles plus d'une forme de naïveté de la vision occidentale de la Chine ou d'une simple méconnaissance du pays ?

1. "L'entrée de la Chine dans l'OMC favorisera la création de millions d'emplois dans les pays développés en permettant la levée de ses barrières douanières et offrir ainsi accès au plus grand marché de consommation du monde."

Jean-Vincent Brisset : « L’immense marché chinois » a beaucoup fait fantasmer et continue de le faire pour certains.

Il y a une vingtaine d’années, l’un de mes amis, très bon connaisseur de la Chine, avait coutume de dire que ce pays voulait devenir « un grand pays exportateur, mais surtout pas un grand importateur ». On se souvient aussi de la publicité déclinée à grands coups de 4x3 par un fabricant de stylos à bille français, qui espérait vraiment vendre milliard d’exemplaires de ses produits. Parlant de l’entrée de Pékin dans l’OMC, qui deviendra effective en 2001, Bill Clinton disait en 2000 : "Cela va favoriser l'emploi chez nous et rééquilibrer notre balance commerciale avec la Chine ». Il est pourtant vrai que, dans certains domaines, ce marché existe. Mais cela reste presque toujours ponctuel et limité, le plus souvent tant que ne se développe pas une fabrication locale d’un produit concurrent ou contrefait. Par ailleurs, les réglementations douanières et sanitaires chinoises demeurent, malgré quelques progrès, plus qu’opaques. Le cadre juridique est tout aussi « incertain ». De plus, certaines barrières mises en place face aux « produits non encouragés » sont très pénalisantes car Pékin veut avant tout protéger ses entreprises.

Au bilan, l’entrée dans l’OMC a surtout permis aux vendeurs de se fournir à bas prix dans « l’atelier du monde ». Pour cela, elles ont délocalisé leurs productions. Dix années plus tard, les syndicats américains constataient que le tiers des emplois industriels du pays avaient été détruits et attribuaient une grande part de ces pertes à la Chine. Son excédent commercial se monte en 2015 à près de 600 milliards de dollars. Sachant qu’elle importe des matières premières et exporte des produits manufacturés, l’essentiel de ces excédents est réalisé avec des pays qui importent ces produits plutôt que de les fabriquer chez eux. C’est ainsi qu’elle est, depuis des années, le premier déficit commercial français.

Christopher Dembik : L’entrée de la Chine dans l’OMC a permis d’imposer les normes occidentales, notamment en matière de sécurité sur les produits voués à l’export vers les marchés européen et américain mais n’a pas permis, jusqu’à présent, « la création de millions d’emplois dans les pays développés ». Certes, la Chine est le plus grand marché de consommation du monde mais il reste objectivement difficile d’accès pour les entreprises occidentales, en particulier les PME et les ETI, y compris pour ceux qui ont judicieusement recours à un accompagnement local. En outre, le pouvoir d’achat du consommateur chinois n’a rien à voir avec celui du consommateur européen même si la consommation est indéniablement une source stable de croissance pour la Chine et que les salaires sont en forte hausse. Depuis 1999, la croissance des salaires a considérablement augmenté, tant en termes réels que nominaux, et dans des proportions bien plus élevées que dans les autres grands pays en développement. Au cours de la période débutant en 1999, la croissance des salaires nominaux a presque toujours été supérieure à 10% en glissement annuel. Elle a récemment légèrement décéléré pour atteindre 9,1% en termes nominaux et 6,9% en termes réels en 2016. Associée à une inflation faible, l'augmentation des salaires est toutefois un élément positif pour la croissance et qui doit permettre l’émergence d’une classe moyenne à fort pouvoir d’achat, comme souhaité par les autorités.