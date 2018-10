China Li, T1 Shangaï : Scénario ambitieux, texte et interprétation graphique remarquables

BD

China Li, T1 Shangaï

de Maryse et Jean-François Charles

Ed. Casterman

60 p. format 24/32

14.50€

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THÈME

Mais qui est donc cette "China Li" dont un détective vient parler à sa famille au fond d'un restaurant Chinois ? 100 ans plus tôt, Li, une fillette, est vendue comme dette de jeu. Arrivée à Shanghai, elle est soustraite à la violence et la cupidité des hommes par "Monsieur Zhang", chef des triades qui règnent sur le trafic de l'opium dans la concession occidentale. Protégée par son mentor, eunuque redouté, elle est témoin des luttes de pouvoir pour la domination du trafic, des tensions engendrées par la naissance du parti communiste chinois et des prémices de la guerre civile.

Au fil des années, se crée entre eux des liens "filiaux" et la révélation progressive de la puissance autant que des menaces qui pèsent sur Mr Zhang.

POINTS FORTS

1- Une histoire bien écrite et bien menée. Entre passé et présent, dans la Shanghai du début du siècle, l'intrigue est subtile, les personnages intéressants.

2- Un excellent dessin, réaliste, exécuté à la façon de l'aquarelle, avec de très belles nuances de couleurs.

3- Des personnages et des situations complexes, sans manichéisme flagrant, qui vous plongent dans les réseaux de pouvoir, politiques ou mafieux, de la concession européenne entre les deux guerres mondiales.

4- Une reconstitution historique de qualité, servie par des séquences qui laissent parfois places aux grandes "images", belles et immersives, parfois violentes.

POINTS FAIBLES

C'est un tome 1, il faut attendre les tomes 2 et 3, qui conduiront Li au sein de la révolution communiste et finalement (semble t il), aux portes de Paris !!

EN DEUX MOTS

Très belle réussite que cette première aventure de Li. L'histoire est belle de sa précision, des situations tragiques et non manichéennes, de l'ambivalence des personnages, et de la frontière ambigüe entre le bien et le mal. Ce premier tome introduit une quête qui mêle fidélité, recherche du salut, intrigues politiques et mafieuses. Certes, à la fin de la dernière page, un personnage parait vertueux : Li ! Mais qu'adviendra t il lorsqu'elle découvrira les secrets de l'homme qui l'a élevé ? Bref, voici une bande dessinée construite comme un excellent roman, association très réussie entre un scénario et une interprétation graphique remarquables. A noter enfin, non par les images qualifiées aujourd'hui "d'explicites", mais par la subtilité de l'histoire et des situations, cette bande dessinée n'est pas pour enfants.

UN EXTRAIT

LES AUTEURS

Jean François Charles est belge, scénariste et dessinateur de bandes dessinées. Les amateurs se souviendront peut être de lui comme un des auteurs et dessinateurs des Belles histoires de l'Oncle Paul, qui ont fait de belles pages dans le magazine Spirou. Il épouse Maryse Nouwens et cosigne depuis, avec elle, de très nombreux ouvrages de bande dessinée. Une de leur singularité est de produire de grands récits à la trame historique, comme India Dreams, édité de 2002 à 2016. Il et ils ont reçu de nombreux prix, dont en 2012, les grands prix Saint Michel et Diagonale (petit frère du festival d'Angoulême, il prend en 2018 le nom de Festival de Louvain-les-Bulles) pour l'ensemble de leur œuvre.