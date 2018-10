Chien-loup : Parfois maladroit et répétitif, mais original

LIVRE

CHIEN-LOUP

de Serge Joncour

Ed. Flammarion

480 pages

21 €

RECOMMANDATION

BON

THÈME

Eté 1914 : La faune sauvage des collines du Lot hurle à la mort autour du village perdu d’Orcières comme en écho à l’annonce de la mobilisation qui va priver les fermes de tous les hommes valides et laisser les femmes s’épuiser seules sur les terres.

Eté 2017 : Franck, producteur très parisien, et son épouse, Lise, actrice en fin de carrière, végétarienne, limite vegan, décident, pour vivre un vrai retour aux sources, de louer dans cette région inaccessible un gîte sans confort qui, en fait, abrita durant la grande guerre un dompteur allemand déserteur avec ses huit fauves. Le résultat va dépasser leurs espérances, ignorants qu’ils sont du passé tragique de l’endroit. Mais l’inhumanité qui règne encore dans cette contrée oubliée est-elle pire que la férocité qui préside actuellement à leur monde dit civilisé ?

POINTS FORTS

- La description saisissante -et un brin fantasmée- d’une nature vierge et dangereuse, plus proche de la forêt équatoriale que des collines boisées du centre de la France.

- L’évolution non exempte d’humour d’un Franck qui passe du bobo hyper connecté, cramponné à son smartphone et terrorisé par l’absence de réseau, à « l’aventurier fragile », puis au coureur infatigable, avide de la chair rouge dont il fait l’hommage au chien qui l’a choisi.

- L’exploration systématique de tout ce qui relève des sens, l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût, le toucher, en bref, l’étude des sensations concrètes immémoriales au rebours du virtuel actuel.

- Une esquisse intéressante du phénomène de la rumeur : la conclusion de l’histoire diverge selon les quelques bribes qu’en possèdent les différents interprètes.

- L’amour fusionnel de deux couples à un siècle de distance : l’un s’étreint au-dessus de la cage aux lions, l’autre s’épaule autour d’une salade...

POINTS FAIBLES

- Des longueurs et beaucoup de répétitions

- Des personnages échafaudés comme des archétypes : le producteur has-been qui puise dans l’ingestion de viande la force de contrer ses prédateurs du tout-numérique, l’épouse compréhensive parée de tous les dons, le maître des fauves et la veuve esseulée, le boucher « puissamment sanguin » et les chasseurs aux chiens de sang…

- Des rapports hommes-bêtes très intellectualisés

- L’alternance méthodique des chapitres 19015/2017 présente un côté artificiel qui finit par tourner au procédé

EN DEUX MOTS

Une fable sur la violence et la cruauté naturelles à toutes les époques, illustrée par deux périodes-clés distantes d’un siècle et symbolisée par un animal mi-chien, mi-loup. Sujet original mais parfois maladroitement et trop longuement ressassé.