Chez vous ou en vacances, voilà les "techniques" préférées des cambrioleurs et autres voleurs à la tire pour vous dépouiller cet été

Atlantico : Quel est le mode opératoire des braqueurs ? Ou se déroulent-ils le plus souvent ?

Jean-Paul Mégret : Le mode opératoire est assez classique. Les cambriolages se déroulent pendant les heures de travail des victimes, soit dans la journée et les pendant les vacances quand les gens partent. Mais ces cambriolages peuvent également se produire pendant les week-ends, des week-ends prolongés. Les cambrioleurs agissent dans un premier temps en effectuant des repérages autour des maisons, dans les immeubles. Des gens vont être à l’affut des maisons fermées depuis longtemps. Ils vont repérer les boîtes aux lettres ou le courrier s’accumule.

Il n’est pas rare que des gens rentrent dans les immeubles en journée et collent leurs oreilles aux portes pour écouter s’il y a du bruit dans l’appartement et donc essayer de savoir s’il y a un moment propice. Certaines rues et certains lotissements sont déserts. Le repérage est plus facile à effectuer. Des signes existent et permettent de mettre les cambrioleurs sur la voie comme le silence, le vide, le courrier. Les allers et venues peuvent interpeller également.

Quelles sont les méthodes de braquage et les dernières techniques les plus innovantes ?

Les méthodes sont de plus en plus frustres. Ces gens là ne font pas dans la dentelle et vont attaquer les portes de manière de plus en plus violente bien qu’elles soient de plus en plus blindées. Ils n’ont pas besoin d’un matériel très élaboré. Tout dépend du temps dont ils disposent pour mener leur attaque. S’ils sont dérangés ou bien, s’ils mettent trop de temps à ouvrir les portes et fenêtres, ils vont passer à une autre cible. Les alarmes de protection à base de caméras va réduire leur temps pour rentrer dans la maison ou l’appartement et ressortir avec des biens. La présence de maisons habitées autour de leur cibles vont nuire à leur fonctionnement. Mais si la cible se trouve dans un endroit isolé, si cette dernière présente un intérêt, les cambrioleurs pourront y passer plus de temps, voire quelques heures pour rentrer par une fenêtre parce qu’elle présente une faiblesse ou par la porte directement.

Les gens ne viennent plus pour prendre du gros électroménager, des meubles ou des télévisions. Les cambrioleurs recherchent des objets qui sont très faciles à emporter comme les bijoux, objets de valeur, argent en espèce. Ils vont prendre des téléphones portables, des tablettes et à la limite des consoles de jeu mais pas de gros objets qui nécessitent une grosse logistique. Les conditions de revente ne sont pas toujours optimales. Ils ne veulent avoir a faire qu’à des objets vites revendables. Se promener avec une télévision sous le bras attirera l’attention des forces de police. c’est pour cela qu’ils choisissent des objets facilement transportables. Il ne faut pas laisser ces objets chez soit ou alors, les ranger dans des coffres forts scellés.