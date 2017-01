Chez Donald Trump, la dictature du tweet est moins inquiétante que les pulsions protectionnistes guerrières vis-à-vis de la Chine

Le danger que porte Donald Trump n’est pas dans son comportement. Après tout, le processus de la démocratie politique n’a pas toujours accouché de dirigeants très polis et bien éduqués.

Le risque Trump est ailleurs.

Dans la forme d’abord, son talent à écrire des tweets assassins comme le roi écrivait des lettres de cachet dans l’ancien régime, montre à quel point la démocratie américaine est malade.

Mais dans le fond, son projet de mettre des barrières protectionnistes à l’importation des produits industriels est beaucoup plus dangereux non seulement pour l’économie américaine elle-même, mais aussi pour l’équilibre global de la planète.

En bref, tout se passe comme si le président américain avait déclaré la guerre à la Chine. Et c’est beaucoup plus grave que de simple tweets.

L’affaire des tweets pourrait se résumer à un numéro de cirque. Les tweets envoyés par Donald Trump ressortent soit d’un goût prononce pour cette forme de communication digitale, soit d’une tendance à l’autoritarisme qui revient à nier les fondamentaux de la démocratie. Normalement, le président des Etats-Unis a certes beaucoup de pouvoirs, mais il n’a pas celui de commander ou de menacer des entreprises pour qu’elles investissent. Il n’a pas celui de réprimer publiquement le discours d’une vedette de cinéma sous prétexte qu’elle le critique, ou de juger de l’argent qu’elle gagne pas plus que de lui faire la morale.

Le président américain doit se conformer à une certaine réserve, qui protège son autorité, il doit aussi se frotter aux contre-pouvoirs américains dont le principal sera le Congrès, qui peut très bien bloquer beaucoup de ses initiatives.

Pour l’instant, Donald Trump fait surtout de la communication. Il donne le sentiment d’exiger des grands industriels américains ou étrangers de réinvestir en Amérique. Tout le monde donne l’impression d’obtempérer, Chrysler, Fiat, Toyota, Ford, les grands de l’électro-ménager et même les grands industriels du luxe français n’arrêtent pas d’annoncer des plans d’investissement dans les différents états. Mais en réalité, tous ces patrons qui font allégeance en se rendant à « la Trump Tower », n’annoncent rien d’autre que ce qu‘ils avaient prévu de faire, compte tenu du dynamisme de l économie américaine.

Ils font semblant d’obéir, et même d’anticiper un éventuel Tweet, pour faire croire que le président américain est un grand homme. Ils veulent surtout avoir la paix, et éviter des tracasseries administratives et des polémiques inutiles qui s’étaleraient dans la presse ou les réseaux sociaux. En clair, comme ça ne change rien sur le fond de leurs projets, leur comportement est très pragmatique. Trump fait des tweets, très bien, nous, « on ne veut pas d’emmerdes donc on les écoute ».

Cette affaire des tweets est un immense jeu de rôle que diffuse la télévision américaine.