Chers et inefficaces... les emplois aidés ne sauveront pas les jeunes

La rentrée voit réapparaître un vieux serpent de mer, celui des emplois aidés. Depuis leur création par les socialistes en 1984 - les fameux TUC -, ils ont bénéficié d’une côte inégalée auprès de tous les politiques, de gauche comme de droite. Pour un prix pharaonique et des nuisances durables, ils constituent l’artifice idéal pour masquer à court terme le drame du chômage de masse, en particulier celui des jeunes. Mais cette vision court-termiste dure depuis 1984 sans être parvenue à inverser la courbe du chômage de masse.

Aucun gouvernement n’a osé mettre fin à ce scandale économique et social. Espérons qu’Emmanuel Macron aura ce courage et la pédagogie nécessaire.

Les emplois aidés coûtent cher, très cher : 3 milliards d’euros en 2016 et un objectif (improbable) de 2.6 milliards en 2017. Cet argument ne suffit hélas pas pour une majorité d’électeurs biberonnés à la dépense publique et confortés dans leur opinion par François Hollande il y a encore peu : « c’est pas cher, c’est l’Etat qui paye ». Après tout, qui ne serait pas prêt à dépenser tout l’argent nécessaire – surtout celui des autres ? - pour assurer un avenir à ses propres enfants ou ses petits enfants ? Ou simplement pour remettre sur la voie de l’emploi des personnes ayant progressivement perdu confiance en elles-mêmes, s’étant désocialisé à cause d’un chômage de longue durée ? Les chiffres sont têtus, et ils sont accablants pour les emplois aidés.

Un quart des jeunes sont au chômage (source : OCDE[i]), près du double de la moyenne européenne, malgré plus de 30 ans ininterrompus de programmes d’emplois aidés. En Allemagne, ils ne sont que 7%. Les jeunes non diplômés, généralement issus de familles défavorisées, sont évidemment les plus frappés par cette spécificité française avec un taux supérieur à 50%. Le modèle scolaire français n’est pas fait pour eux et ils n’ont pas les codes du monde de l’entreprise qui, de toute manière, ne peut se permettre de prendre de risque avec des réglementations du travail qui peuvent vite rendre coûteuse une erreur de casting.

Sans ces 456.000 emplois aidés dont un tiers concernent les moins de 26 ans (source : Dares[ii]), le nombre officiel de chômeurs jeunes – 481.000 début 2017 –atteindrait une zone dangereuse. Or, personne ne peut nier le caractère dévastateur du fléau du chômage frappant les nouvelles générations sur le plan humain, social et politique. Affaiblissement de l’estime de soi, perte de confiance dans le pays et dans ses élites, rancœur envers ceux qui « réussissent » économiquement parlant, attirance pour les engagements de plus en plus radicaux en faveur d’idéologies ou de religions qui promettent d’abattre les murs dans la violence, ou d’en ériger de nouveaux. Les emplois aidés jettent un voile pudique sur le véritable chômage des jeunes, bien plus massif que les chiffres publiés.