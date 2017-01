Chère Erica...

LIVRE

Le dompteur de lions

de Camilla Lackberg

Ed. Actes Noirs/Actes Sud

23 euros

388 Pages

L'AUTEUR

Camilla Lackberg est née en Suède, à Fjallbacka, en 1974 .

Elle est l’un des plus jeunes auteurs à succès dans son genre, les romans policiers, et se situe à la sixième place des écrivains de fiction les plus lus en Europe

"Le dompteur de lions" est le neuvième tome d’une série où le personnage central est Erica Falck, et où l’action se déroule autour de son lieu de naissance.

THEME

En plein mois de janvier sur une route autour de Fjallbacka, une jeune fille surgit de la forêt et se fait percuter par une auto.

Il s’agit de Victoria, portée disparue depuis plusieurs mois.



Torturée, la jeune fille n’est plus qu’une poupée humaine.

D’autres cas de disparitions de jeunes filles dans la région font penser à un tueur en série.

De son coté l’écrivain Erica Flack exhume une vieille histoire de meurtre pour son prochain livre.

Une femme purgeant une longue peine de prison pour avoir tué son mari et maltraité sa fille, accepte de lui raconter sa version des faits.

POINTS FORTS

- une écriture soutenue.

- une intrigue bien pensée, qui tient en haleine jusqu’à la fin .

- Un système bien rôdé .

POINTS FAIBLES

- La vie privée de certains personnages devient un peu envahissante.

- Les personnages féminins ont trop de poids par rapport aux personnages masculins .



EN DEUX MOTS

A chaque fois que je me plonge dans une aventure d’Erica Flack, c’est un plaisir; et cette intrigue est rondement menée par Erika et son époux, Patrick, commissaire de police .

La formule marche mais aurait besoin d’ évoluer.

UNE PHRASE

Ou plutôt un extrait.

Page 97, Erica est à son bureau:

"Quatre filles restaient disparues . Evanouies, sans laisser de traces. Elles étaient peut-être mortes et on ne les retrouverait jamais. Leurs familles souffriaient de leur absences vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elles se posaient des questions et vivaient dans l’angoisse, elles gardaient espoir tout en sachant qu’il n’y en avait guère. Erica frémit. Soudain elle se sentit frigorifiée et alla chercher une paire de grosses chaussettes en laine dans sa chambre. Elle choisit d’ignorer le désordre qui y régnait. Le lit n’était pas fait et des vêtements étaient éparpillés un peu partout. Des verres vides traînaient sur les tables de chevet. La gouttière dentaire de Patrick était posée là, accumulant les bactéries et son côté à elle était encombré de flacons de Vibrocil".

RECOMMANDATION

BON