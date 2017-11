"Le Chemin des Dames" : après "Au revoir là haut", non, la guerre n'est pas jolie

THEATRE

Le Chemin des Dames

de Bruno Jarrosson

Mise en scène: Yves Carlevaris

Décor d' Alix et Gilles Boillot

Avec Joseph Carlevaris, Bruno Chapelle, Jérôme Keen et Ivan Morane en alternance, Philippe Pierrard, Alain Pochet, Didier Vinson

THEME

Le thème de cette pièce est le mystère de la décision et la solitude du dirigeant décideur.

L'auteur s'est inspiré d'une phrase de Kierkegaard : « l'instant de la décision est un instant de folie où l'on va comparer ce qui n'est pas comparable ».

Ici, tous les faits historiques sont avérés mais jamais retranscrits ainsi dans les manuels d'Histoire.

Nous sommes le 6 avril 1917. Bruno Jarrosson imagine un Conseil de guerre réunit à la hâte, à la veille de l'offensive du Chemin des Dames, pour se poser l'ultime question : « on y va ou on y va pas ? ».

Dans ce huit-clos, situé dans l'inconfort d'une salle de la gare de Compiègne, six responsables de la France en guerre s'affrontent. Trois politiques et trois militaires : le Président de la République Raymond Poincaré, le Président du Conseil Alexandre Ribot, le ministre de la guerre Paul Painlevé, le Général en Chef Robert Nivelle, le général Philippe Pétain et le général Joseph Micheler.

La réunion doit durer une heure. Il y a urgence. Deux camps s'opposent.

Avec virulence chacun essaie de convaincre le Président Poincaré, qui est plus qu'hésitant. Quelle décision prendre quand l'enjeu est aussi grave et incertain ? Que choisir ? Empêcher cette attaque que Painlevé estime être une erreur dramatique évidente ? Faire confiance à Nivelle qui prépare cette offensive depuis des mois ?

Resté seul, le président Poincaré, pourtant un homme pondéré, prend presque sur un coup de tête une décision irrationnelle. Celle de la logique de l'instant, de l'émotion. D'une part, contraintes politiques, et d'autre part, « cela ne se fait pas de limoger un Général en Chef juste avant une attaque déjà programmée ».

Contre toute son intelligence stratégique, Poincaré donne son accord pour lancer sans plus attendre l'offensive du Chemin des Dames.

POINTS FORTS

- La technique théâtrale :

Pas de monologues explicatifs mais des dialogues rebondissants. Ainsi chaque personnage donne son point de vue avec vivacité.

Les personnages ne sont pas stéréotypés. Ils ne ressemblent pas toujours à l'idée que l'on se fait souvent de leur fonction. En particulier, Ribot et Micheler sur lesquels on possède peu de descriptions historiques précises. Ce qui permet à Bruno Jarrosson de les camper librement et avec talent.