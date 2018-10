Destin francais : Charles Aznavour avait-il lu Eric Zemmour ?

Cette ignominie que sans doute elle appliquerait à Eric Zemmour (EZ) de son vivant m'a fait prendre conscience de la similitude entre ces deux destins familiaux. Charles Aznavour a toujours indiqué qu'il avait dû abandonner beaucoup de son "arménité", tout en restant fidèle de coeur et en action à l'Arménie, pour devenir avec joie pleinement Français, fier d'une assimilation qui alors n'était ni un gros mot ni une insulte.

Eric Zemmour est né à Montreuil et dans les premières pages de Destin français, à la fois intimes et émouvantes, il explique comment ses parents d'origine algérienne avec des racines berbères n'ont eu pour obsession que de s'assimiler, cultivant la France comme une fleur rare et précieuse, soucieux de s'imprégner de ses richesses, de s'enrichir de sa culture, d'effacer tout ce qui chez eux aurait pu créer la moindre distance avec ce pays qu'ils adoraient d'un amour inconditionnel.

Je suis persuadé qu'il y a eu, avec leur histoire, de la part des familles d'Aznavour et de Zemmour une volonté absolue d'assimilation, avec un désir non pas seulement d'être bien accueillies en France mais d'offrir au nouveau pays le meilleur d'elles-mêmes. Elles ne faisaient pas un cadeau à la France, la France était un cadeau pour elles.

Qui a lu véritablement Destin français ?

Ceux qui détestent Eric Zemmour, son être, sa pensée, sa liberté, ses provocations et ses livres ne le liront évidemment pas et cracheront sur lui sans vergogne et avec la bonne conscience de ceux dont la morale est naturellement irréprochable. Pour demeurer dans ses préjugés, il faut surtout ne pas connaître ce dont on parle. En certaines circonstances, pour les inquisiteurs compulsifs, l'ignorance est un devoir : pour Eric Zemmour on en abuse.

Parmi ses soutiens et ses admirateurs, multiples si on en juge par la vente à nouveau exceptionnelle de son dernier ouvrage, qui ira au bout de ces très nombreuses pages qui sont difficiles malgré leur style alerte et vif ? Ce n'est pas en effet un livre qui fait dans la facilité et le confort. Il ne se feuillette pas, on s'y plonge.

De la même manière que Kléber Haedens a posé un regard singulier sur la littérature dans Une histoire de la littérature française, EZ a écrit à mon sens Une histoire de la France.