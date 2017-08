Chantiers navals STX : Bruno Le Maire chargé d’assumer l’incompréhensible

L’affaire du chantier naval de St Nazaire paraît à priori incompréhensible. Comment expliquer que la France, qui se veut leader de l’Union européenne, avec un président et une majorité complètement convertis au libéralisme économique, la France se révèle pourfendeur du protectionnisme? Comment expliquer qu’elle refuse de céder une majorité de cette entreprise française à des acteurs italiens, Ficantieri, avec lequel on s’était plutôt bien entendu jusqu'à maintenant.

Il n’y a pas d’explications audibles quand on sait que beaucoup de français font leur marché en Italie, Bolloré déjà présent dans Generali, envoie maintenant Vivendi à la chasse aux télécom italiens, Essilor champion du monde du verre correctif, se marie avec le champion du monde de la monture, Luxottica, ou que le fonds d’investissement Amundi entre chez Pioneer, que Pinault a pris Gucci et que Bernard Arnault est prêt à acheter tout ce qui bouge dans le secteur de la mode.

Comment expliquer qu’on leur ferme la porte de St Nazaire. Alors STX est désormais une belle entreprise, c’est le meilleur fabriquant de bateaux de croisières du monde, avec un carnet de commandes qui lui permet de sécuriser son activité et ses emplois pour les 20 prochaines années avec des clients dans le monde entier, dont la Chine qui sera sous peu le plus gros consommateur de croisières de la planète, avec un réseau de fournisseurs français de grande qualité, avec en plus la garantie que cette activité n’est guère délocalisable. A quoi bon délocaliser la construction navale quand le produit lui même est conçu pour bouger?

Enfin bref, l’actif principal de St Nazaire, c’est évidemment sa taille et son patrimoine de savoir faire.

Comment donner une explication crédible et acceptable quand on sait par ailleurs qu’il n’y avait pas de solution financière en France qui n’a pas le premier euro.

La tache de Bruno Le maire est incroyablement difficile à assumer.

Sauf à dire la vérité. Mais peut-on la dire parce qu’on touche alors à la géopolitique et à des intérêts supérieurs à ceux de l’entreprise. On remue des contradictions complexes avec beaucoup de lâcheté et de risques collatéraux.

Selon un certain nombre d’études, les français de Bercy auraient acquis la conviction qu’ils ne pouvaient pas avoir confiance dans le projet des italiens. D’abord sur le plan technologique, industriel et commercial, les italiens leur paraissent fragiles. Mais là, ils auraient pu s’en apercevoir avant. De toute façon, l’explication ne tient pas.

Ensuite, les fonctionnaires de Bercy les soupçonnent d’avoir un deuxième projet qui est de s’allier, dans un deuxième temps, avec des industriels et des financiers chinois.

C’est parfaitement possible. La Chine va avoir des besoins considérables dans les années qui viennent mais les chinois ne savent pas fabriquer des bateaux de croisière. Donc ils peuvent passer des commandes certes, mais ils préféreraient les fabriquer eux mêmes. Il leur faut donc acquérir la technologie et les actifs nécessaires.