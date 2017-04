Chantage, insultes, sexe et trahisons : les ténébreux coups bas échangés entre JFK et J. Edgar Hoover

Des risques avec les femmes, Jack Kennedy en aura tellement pris dans son existence! Ils lui sont devenus presque habituels, au point sans doute de ne même plus y songer. Les risques pour sa propre santé, il les multiplie au fil de ses relations sexuelles plus que douteuses, non sans avoir contracté au passage une maladie vénérienne qu’il doit traiter pour éviter le pire. Il a si souvent côtoyé la mort qu’il a fini par ne plus s’en soucier, persuadé au fond de lui-même d’être insubmersible. Il est vrai qu’il ne se soucie pas non plus de prendre la moindre précaution pour la protection de ses partenaires.

Les risques de scandale sont également légion, la moindre vétille sexuelle pouvant lui revenir en boomerang et ruiner ainsi ses hautes ambitions politiques.

Cela fait à présent des années que Jack joue avec le feu. En est-il à faire des paris avec lui-même sur son invulnérabilité? Pendant longtemps, il a laissé bien en vue dans son bureau au Sénat une photo le représentant sur un yacht en compagnie de jeunes femmes complètement nues. Ce n’est qu’en avril 1960, alors que les «primaires» démocrates commencent à tourner clairement en sa faveur, qu’il se décide à faire décrocher la photo. Il était temps! Celle-ci était devenue un objet de plaisanterie tant pour les gardes de sécurité que pour le personnel chargé du nettoyage.

En tout cas, les liaisons à répétition de Jack font le miel de J. Edgar Hoover qui accumule consciencieusement sur lui photos, enregistrements, révélations et témoignages. Particulièrement abondant, ce matériel compromettant lui est parfois offert sur un plateau. Le dossier JFK s’est considérablement épaissi depuis l’épisode Arvad, en 1941-1942… étant entendu qu’un dossier bien fourni sur un présidentiable ne représente rien moins qu’une assurance tous risques.

Avec Jack Kennedy, du reste, une information chasse l’autre. Un jour de 1960, il revient aux oreilles du patron du FBI une rumeur sensationnelle: JFK aurait déjà été marié une première fois, avant Jackie donc, dans l’immédiat après-guerre. On recherche activement le nom de l’«heureuse élue» de l’époque. Elle s’appelle Durie Malcolm et appartient à la bonne société de Chicago. Blonde, fraîche, ravissante, elle adore le basket et le hockey sur glace… ainsi que les hommes dont, en séductrice née, elle fait une consommation plutôt immodérée. Au moment où elle croise les pas de Jack, à Palm Beach en Floride, cette beauté diaphane n’est-elle pas en train de se séparer de son second mari?

Par la suite, les enquêteurs de Hoover découvrent à la New York Public Library une histoire de la famille Malcolm, en édition privée, où l’on peut lire, dans la liste des époux déjà à l’actif de la belle Durie: «John F. Kennedy, fils de Joseph P. Kennedy, un temps ambassadeur en Grande-Bretagne.»

L’information, bien sûr, est de la pure dynamite. Car de deux choses l’une: soit Jack Kennedy est bigame; soit il aurait divorcé et enfreint les règles de la religion catholique mais, plus grave encore, dissimulé une telle situation à la nation alors qu’il brigue la présidence des États-Unis. Dans les deux cas, il y a matière à scandale et à discréditer irrévocablement le suspect.